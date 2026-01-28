Altes Schloss Altensteig: So viele kamen zur Jubiläumsausstellung

„40 Jahre Schlossweihnacht“ im Altensteiger Museum: Zum Abschluss wurde das Alte Schloss für eine große Anzahl an Besuchern zum Erinnerungsfest.

Wer in den vergangenen Wochen das Alte Schloss betrat, spürte schnell: Hier wurde Weihnachten nicht nur dekoriert, hier wurde es erzählt. Mit der Jubiläumsausstellung „40 Jahre Schlossweihnacht“ ging im Museum im Alten Schloss eine Tradition zu Ende, die in Altensteig längst mehr ist als ein fixer Programmpunkt. Zwischen Tannengrün, glitzernden Kugeln, Päckchen und liebevoll gesetzten Details entstand ein Rundgang, der vielen überraschend vertraut vorkam.

24 Stationen führten durch vier Jahrzehnte Ausstellungsgeschichte – verteilt über mehrere Etagen, begleitet von Jahreszahlen und Themen aus früheren Jahren. Peter Henßler, der die Gäste in mittelalterlicher Robe am Empfang begrüßte, fasste die Idee zusammen: „1985 begann alles mit Kulturgut von früher und heute. Wir haben dieses Jahr zum Anlass genommen, die über die Jahre gesammelten Exponate noch mal auszustellen.“

Archiv aus Weihnacht und Zeitgeist

Jeder Raum erzählte eine andere Epoche: Märchenstationen, handgeschnitzte Krippen und Figuren, nostalgisches Spielzeug, Papierkunst. In Vitrinen tauchten Puppenstuben und Lokomotiven auf, andernorts Sandmännchen-Figuren und Erinnerungen an Spielzeug aus der ehemaligen DDR.

Beliebt war auch die Weihnachtsmann-Fotoecke mit Schlitten und Winterkulisse: Ein Weihnachtsmann in Lebensgröße spielte auf Knopfdruck Lieder und setzte sich in Bewegung. Im Waldzimmer erklang Vogelgezwitscher, sobald man eintrat. Besonders berührend wirkte die Engel-Ecke mit einer Pinnwand voller Wünsche – kurze Sätze von Kindern, ernstere Gedanken von Erwachsenen.

Ergänzt wurde die Ausstellung durch Verkaufsstände mit regionaler Handarbeit. Imker Walter Mohr aus Egenhausen ist seit 16 Jahren Teil der Schlossweihnacht. Zwischen Bienenwachs und Honigglanz sagte er: „Imkerei ist auch Kunst.“ Sonja Pross-Schulte brachte Gewürzsalze, Marmeladen, handgemachte Seifen und Geschenkideen mit. „Es soll den Leuten ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärte sie. Für Schmunzeln sorgte ihr Mann Wolfgang Schulte mit seinen Holzkämmen, darunter ein Modell mit Brieföffner als Stiel. „Wenn wir böse Briefe kriegen, stehen uns oft die Haare zu Berge.“ Auch Holzarbeiten von Arnold Schick aus Mindersbach sowie handgestrickte Socken und Handschuhe fanden Zuspruch.

Eine Puppendoktorin rettet Erinnerungen

Ein besonderer Anziehungspunkt am Abschlusswochenende war die Puppenklinik Tübingen. Anja Müller nahm alte Puppen und Teddys in Empfang wie kleine Patienten: prüfender Blick, vorsichtige Handgriffe, dann Werkzeug, Nadel und Faden. Oft geht es um lockere Gelenke oder eingerissene Stellen – und fast immer um das, was daran hängt. „Meine Mission ist, Erinnerungen zu bewahren“, verriet sie. „Alte Puppen und Teddys sind eine Art 3D-Foto.“ Manche brachten Dachbodenfunde, andere das einzige Kuscheltier aus der Kindheit.

Am Ende blieb nicht nur ein schönes Bild vom Schloss, sondern auch eine Zahl, die das Interesse sichtbar machte: 1682 Besucher wurden gezählt. Und am Eingang lag ein Gästebuch aus – Seite um Seite gefüllt mit Dank, Eindrücken und kleinen Botschaften.

Gästebuch voller Dankbarkeit

Doris Schneider, die das Konzept mit erdacht und aufgebaut hat, zeigte sich zufrieden: „Jeder hat ein bisschen Stimmung mitgenommen. 40 Jahre sind ein Geschenk, das sich auch so anfühlen sollte.“ Ein leiser Schlussakkord für eine Ausstellung, die vielen noch länger nachklang.