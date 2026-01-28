Altes Schloss Altensteig: So viele kamen zur Jubiläumsausstellung

„40 Jahre Schlossweihnacht“ im Altensteiger Museum: Zum Abschluss wurde das Alte Schloss für eine große Anzahl an Besuchern zum Erinnerungsfest.
Wer in den vergangenen Wochen das Alte Schloss betrat, spürte schnell: Hier wurde Weihnachten nicht nur dekoriert, hier wurde es erzählt. Mit der Jubiläumsausstellung „40 Jahre Schlossweihnacht“ ging im Museum im Alten Schloss eine Tradition zu Ende, die in Altensteig längst mehr ist als ein fixer Programmpunkt. Zwischen Tannengrün, glitzernden Kugeln, Päckchen und liebevoll gesetzten Details entstand ein Rundgang, der vielen überraschend vertraut vorkam.