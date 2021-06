1 Das Heimatmuseum bekommt ein neues Empfangsschild: Michael Wendel (links) mit Museumskustodin Andrea Bodmer. Foto: Wendel

Michael Wendel hat sich für das Hossinger Heimatmuseum des Schwäbischen Albvereins etwas Besonderes einfallen lassen: Für das neue Empfangsschild verwendete der Künstler uraltes Ulmenholz – eine echte Rarität.

Meßstetten-Hossingen - Neben dem Eingang zum Heimatmuseum, in dem der Schwäbische Albverein Hossingen interessierten Besuchern anschaulich macht, wie das Leben der Menschen auf der Alb in früheren Zeiten aussah, prangt ein neues Schild. Gestaltet hat es der Hossinger Künstler Michael Wendel, ein Spezialist für Holzschnitte und -skulpturen. Museumskustodin Andrea Bodmer und ihrem Mann Klaus war das alte Schild, dem Wind und Wetter kräftig zugesetzt hatten, längst ein Dorn im Auge gewesen; es hatte stolze 40 Jahre auf dem Buckel. Es musste etwas passieren, und wer wäre berufener für die Aufgabe als Wendel, um dessen künstlerische Ader in Hossingen jeder weiß? "Hier kennt jeder jeden, und so sind die Bodmers auf mich zugekommen. Ich habe sofort zugesagt. Es war eine Ehre für mich."

Die Ulme – eine bedrohte Baumart

Sollte er das alte Schild mit der Aufschrift "Heimatmuseum" restaurieren oder ein neues fertigen? Wendel wählte die zweite Option – und ein ganz spezielles Holz. "Mein Bruder hat einen Malerbetrieb; ich habe die Platte bei einem seiner Kunden entdeckt, der keine Verwendung mehr dafür hatte", erzählt der Künstler. Sie sei ein Unikat: "Ulmenholz und mehrere hundert Jahre alt. Mir war sofort klar: Das ist was fürs Heimatmuseum."

Ursprünglich war die Platte Sitzfläche einer Bank gewesen. Ihr Holz hat es Michael Wendel besonders angetan. Die Ulme, berichtet er, sei vom Aussterben bedroht; der Ulmensplintkäfer dringe in die Rinde ein und bereitete einem aggressiven Pilz den Weg. Der unterbinde den Wasserfluss, so dass der Baum nach und nach absterbe. Im Flachland habe die Krankheit zum Totalausfall der Spezies geführt, aber auch oberhalb von 700 Metern sei die Ulme selten geworden. "Gesunde Exemplare gibt es nur noch wenige."

Umso größer war Wendels Freude über seinen Fund. Ulmenholz sei zäh und lasse sich nur mühsam spalten, danach aber gut bearbeiten. Zuerst musste die drei Meter lange Holzplatte zugeschnitten werden; ohne Verluste ging das nicht ab: Wendel versuchte, den Schriftzug "Heimatmuseum", mit einem Rundschleifer mit Spezialfräse ins Holz einzugravieren; beim ersten Versuch war das Gerät dem Material nicht gewachsen und ging kaputt. "Ich musste erst neues Werkzeug bestellen." Am Ende klappte es dann doch: "Ich mache so was mit Leidenschaft. Da gibt man nicht so schnell auf."

Auf der Rückseite darf das Holz atmen

Nachdem der der Schriftzug eingraviert war, brachte Wende eine Lasur Leinölfarbe auf und anschließend noch eine weitere Schicht, als Schutz vor der Witterung. "Aber nur auf der Vorderseite – auf der Rückseite gebe ich dem Holz Raum zum Atmen." Mit Holz kennt sich Wendel aus: "Ich bin im Atelier meines Vaters groß geworden. Holzschnitte sind mein Hobby", sagt Wendel. Er hat mit seinen Werken schon an einigen Ausstellungen teilgenommen, unter anderem im Zollernalb-Klinikum oder in der Rathausgalerie der Stadt Hechingen. Mit dem Schild am Hossinger Heimatmuseum hat er seiner künstlerischen Vita ein neues Kapitel hinzugefügt. Und ist zuversichtlich, dass es viele Jahre vor sich hat: "Es wird mich gewiss überleben."