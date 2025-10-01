Altes Schauspielhaus Stuttgart: Mit uns exklusiv näher dran an Schauspielstar Helmut Zierl

Mit uns sind Sie näher dran an Fernseh- und Theaterstar Helmut Zierl: Am 7. Oktober ist Zierl im Alten Schauspielhaus Gast unserer Reihe „Ortstermin“. Sie können dabei sein.

Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen aus? Wer sind die Macher? Die Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ dieser Zeitung gibt Antworten. Nächste Station ist am Dienstag, 7. Oktober, um 17 Uhr das Alte Schauspielhaus in Stuttgart. Anlass ist das aktuelle Stück „Blind“ mit Helmut Zierl und Lisa Wildmann.

Unsere Empfehlung für Sie Altes Schauspielhaus Stuttgart Wie gut sind Helmut Zierl und Lisa Wildmann als Vater und Tochter in „Blind“? Saisonstart mit Star: Im Zweipersonenstück „Blind“ trifft am Alten Schauspielhaus in Stuttgart TV- und Theater-Legende Helmut Zierl auf die Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann. Als „großartige Rolle“ sieht Helmut Zierl sein aktuelles Gastspiel im Alten Schauspielhaus. Gemeinsam mit der Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann bringt der Fernseh- und Theaterstar das tiefgründige Kammerspiel „Blind“ auf die Bühne. Die Handlung dreht sich um Richard, einen wohlhabenden Ruheständler, der nach Jahren wieder Kontakt zu seiner Tochter Helen, einer engagierten Rechtsanwältin, sucht. Für Zierl verbindet sich mit dem ungemein intensiven „Blind“ eine kaum fassbare Wegmarke – das fünfzigste Bühnenjubiläum.

Grund genug, in unserer Reihe „Ortstermin“ nachzufragen. Wie sieht Helmut Zierl den aktuellen Dialog oder Nicht-Dialog der Generationen? Was bedeutet ihm gerade dieses Stück? Entsteht auf der Bühne des Alten Schauspielhauses in der Regie von Karin Eppler eine eigene Intensität? Antworten auf diese und andere Fragen gibt Helmut Zierl beim „Ortstermin“ dieser Zeitung – am Dienstag, 7. Oktober. Beginn ist um 17 Uhr im Alten Schauspielhaus (Einlass: 16.30 Uhr). Mit auf der Bühne ist Axel Preuß, Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich: https://zeitung-erleben.de/ortstermin.

Blind. Wer Helmut Zierl im Anschluss auch in „Blind“ erleben will: Für „Ortstermin“-Gäste gibt es die Tickets 20 Prozent günstiger – vorab an der Theaterkasse unter Telefon 0711 / 22 77 00 und dem Stichwort „Ortstermin“. Die Vorstellung am 7. Oktober beginnt um 19.30 Uhr.

Helmut Zierl im exklusiven „Ortstermin“-Dialog

„Blind“-Tickets sind für „Ortstermin“-Gäste günstiger