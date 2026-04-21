Altes Pfarrhaus Waldmössingen: Umbau sorgt weiter für Diskussionen

1 Im alten Pfarrhaus in Waldmössingen haben erste Aufräumarbeiten stattgefunden. Foto: Herzog Im alten Pfarrhaus in Waldmössingen haben erste Aufräumarbeiten im Untergeschoss begonnen. Nun sind die Vereine an der Reihe.







Link kopiert



Das in der Bevölkerung nicht ganz unumstrittene Vorhaben, in das von der Stadt erworbene ehemalige Pfarrhaus in der Kirchbergstraße Flüchtlinge unterzubringen, war jüngst wieder Thema im Ortschaftsrat. Nach Auskunft von Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement, Etienne Seif, wurde inzwischen der im Untergeschoss vorhandene Heizöltank ausgebaut. Um den Höhenunterschied von circa zwei Metern zu überwinden, werde der Bauhof Waldmössingen noch eine Holztreppe einbauen. Damit seien die Arbeiten der Stadt im Untergeschoss abgeschlossen und die Vereine könnten handwerklich tätig werden. Ratsmitglied Gabriel Keller erkundigte sich, ob die Stadt die Durchbrüche im Untergeschoss für zwei erforderliche Türen übernehme. Laut des Fachbereichsleiters sei dies nicht vorgesehen. Es gebe zwei Türen, die nicht mehr benötigt würden. Wenn diese ausgebaut würden, könnten sie wiederverwendet werden. Keller erinnerte an ein Treffen im kleinen Kreis mit Stadträten, bei dem die Rede von Geben und Nehmen gewesen sei. Im Beschluss stehe drin, dass die Räume für die Vereine genutzt werden können. „Wenn die Vereine die Räume nicht abschließen können, ist das nicht gut. Da hätte ich von der Stadt etwas mehr erwartet“, tadelte Keller. Adrian Schmid wollte Gewissheit haben, dass für die Durchbrüche die Statik abgeklärt ist. Laut Seif stelle dies kein Problem dar, da es sich hierbei nicht um tragende Wände handle.