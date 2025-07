So soll die Außenanlage künftig aussehen

Altes Pfarrhaus in Dauchingen

1 Bürgermeister Torben Dorn erläutert den anwesenden Gästen und dem Gemeinderat die Unterschiede der vorliegenden Varianten für die Neugestaltung des Außenbereichs rund um das „Alte Pfarrhaus“. Foto: Rainer Bombardi Die Planungen für den Außenbereich des „Alten Pfarrhauses“ in Dauchingen nehmen Gestalt an. Der Gemeinderat diskutierte vor Ort über zwei mögliche Varianten.







Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, dass das Gebäude in der Wilhelm-Feder-Straße 2 in Zukunft den Namen „Altes Pfarrhaus“ trägt. Damit entsprach er dem mehrfach geäußerten Wunsch der Bevölkerung, die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes auch in der Neubenennung zu erhalten.