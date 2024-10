Altes Handwerk in Bad Liebenzell

1 Gemeinsame Arbeit erzeugt Staub im Meiler. Rechts ist Franz Fuchs zu sehen. Foto: Roswitha Hild

Helfer gewinnen beste Buchenholzkohle und fahren sie in die Lagerhalle.









Link kopiert



Der Auszug des Kohlenmeilers in Maisenbach-Zainen, das heißt, die Ernte der Holzkohle, war eigentlich bereits für den 12. Oktober geplant. Doch für diese Aktion ist eine trockene Witterung erforderlich und die passte erst am darauffolgenden Samstag. So lange wurde der Meiler, den Franz Fuchs zum vierten und, nach seiner Aussage, definitiv letzten Mal abgebrannt hatte, mit einer weißen Folie geschützt.