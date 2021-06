Neues Drama wird in der "Waldlust" gedreht

Altes Grandhotel in Freudenstadt

1 "Aus der Zeit gefallen": Regisseurin Birgit Möller und Kameramann Jani-Petteri Passi in der alten "Waldlust". Foto: Linder

Das Freudenstädter Kulturdenkmal "Waldlust" diente seit dem 1. Juni als Drehort für das deutsch-finnische Romantik-Drama "Franky Five Star". Der Film soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen.

Das Projekt sei bereits seit sieben Jahren auf dem Weg, erzählt Produktionsleiter Fabian Linder beim Pressegespräch vor Ort. Bereits vor zweieinhalb Jahren habe man für die Dreharbeiten nach einem passenden Drehort gesucht, der aus der Zeit gefallen sei und etwas Besonderes darstelle. Linder, in St. Georgen im Südschwarzwald aufgewachsen und nun in Oppenau wohnhaft, kannte die "Waldlust" schon aus zwei vorherigen Produktionen und schlug so das ehemalige Prachthotel vor.

"Alles hat gepasst"

"Als wir vor zwei Jahren zur Besichtigung hier waren, hat alles gepasst. Das ist das, was das Buch gebraucht hat", erinnert sich Linder, der als Filmproduzent bei der Firma "Achtung Panda!" fungiert. "Franky Five Star", das aktuelle Projekt, wird von der finnischen Firma "Aamufilm" mitproduziert. Sie steuere neben finanziellen Mitteln auch kreative Ideen bei, sagt Linder.

Der Film, den er teilweise als "Video-Kunst" bezeichnet, erzähle vordergründig eine klassische Teenager-Geschichte, in der das Thema Jugendliebe auf die harte Realität trifft. Doch bei dieser einseitigen Dimension bleibt es laut dem leitenden Produzenten nicht, denn Franky, die Hauptcharakterin des Films, habe ein Geheimnis. Franky, gespielt von Lena Urzendowsky, bekannt aus den Serienhits "Dark" und "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", wohnt in ihrem Kopf zusammen mit vier weiteren Persönlichkeiten in einem alten Hotel.

In der echten Welt – die Dreharbeiten zu diesem Handlungsstrang finden in Bremen statt – muss sich Franky den Körper mit ihnen teilen. Dabei kämpfen die Persönlichkeiten um die Oberhand und versuchen ihre eigenen Interessen durchzudrücken.

Von kindlicher Verspieltheit bis zu erwachsener Reife: Die verschiedenen Persönlichkeiten symbolisieren die Schwierigkeiten eines Jugendlichen, erwachsen zu werden. Dieses Wirrwarr gipfelt letztlich in einem Kopf-Hotel-Chaos, mit dem ihre beste Freundin Katja besonders konfrontiert wird.

Bleibende Elemente

Für die Handlung wurde das Innere der "Waldlust" teilweise umgebaut, oder es wurden Bereiche ergänzt. Details will Linder nicht verraten, nur so viel: Unter anderem wurden ein Rezeptionstisch und ein Wäscheschacht gebaut. Auch Show- und Pyrotechnik sei während der Dreharbeiten zum Einsatz gekommen. "So ein enger Kontakt zu einem Drehort ist nicht gewöhnlich, doch wir wollen ja auch einen Mehrwert für die ›Waldlust‹ bieten", stellt Fabian Linder klar und hebt hervor, dass für das ehemalige Hotel in Freudenstadt bleibende Elemente entstanden seien.

Ursprünglich sollte der Film, der von der Filmförderung Baden-Württemberg unterstützt wird, schon im vergangenen Jahr erscheinen. Doch das Risiko sei für die Dreharbeiten einfach zu groß gewesen, erläutert der Produktionsleiter. So wurde erst im November 2020 ein Ausfallfond für Produktionsfirmen eingeführt. Bis dahin mussten die Firmen im Fall eines Corona-Ausbruchs am Set und einer damit verbundenen Quarantäne die Schauspieler weiterhin aus eigener Tasche bezahlen, obwohl in dieser Zeit nicht gedreht werden konnte.

Die Verschiebung der Dreharbeiten sorgte auch für eine starke Veränderung in der Besetzung der einzelnen Rollen. So wurde beispielsweise, die durch die "Fack ju Göthe"-Filme berühmt gewordene Jella Haase ersetzt. "Das hat einfach nicht mehr mit dem Terminkalender gepasst", so Fabian Linder.

Für den Produktionsleiter ist auch Nachhaltigkeit beim Dreh ein wichtiges Thema. Zum einen sei das gesamte Team in einem Hotel in der Nähe untergebracht, zum anderen beauftrage die Produktionsfirma ausschließlich regionale Dienstleister und Unternehmen, betont er.

Kinostart nächstes Jahr

Der Film, geschrieben von Knut Mierswe und Birgit Möller, die zudem Regie führt, soll zunächst auf Festivals gezeigt werden. Anschließend findet eine Kino- sowie eine Streaming-Auswertung statt. Der Kinostart sei für das Jahr 2022 geplant, sagt Linder. Im ZDF soll der Film dann 2023 laufen.