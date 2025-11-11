Altersvorsorge: Renten sollen um 3,7 Prozent steigen

Die Rente kostet in Deutschland immer höhere Milliardensummen - kaum ein Politiker leugnet Reformbedarf. Im kommenden Jahr können die Rentner erneut auf etwas höhere Überweisungen hoffen.
Würzburg - Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland dürften im kommenden Juli um 3,7 Prozent steigen. Der Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung, Alexander Gunkel, bestätigte entsprechende Zahlen, die bereits im Oktober bekanntgeworden waren. Ausschlaggebend sei vor allem die Steigerung der Bruttolöhne je Arbeitnehmer um 3,6 Prozent. Insgesamt werden die Ausgaben die Einnahmen der Rentenversicherung dieses Jahr voraussichtlich um vier Milliarden Euro übersteigen, wie Gunkel erläuterte.