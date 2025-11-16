Altersdiskriminierung: Eine Debatte aus dem Giftschrank der deutschen Politik

Hendrik Streeck kritisiert, dass bei älteren, gebrechlichen Menschen noch aufwendige Behandlungen und Operationen vorgenommen werden. Er begibt sich auf einen gefährlichen Pfad.
Es ist rund zwei Jahrzehnte her, dass der damalige Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder, forderte, man solle 85-Jährigen keine neue Hüfte auf Kosten der Solidargemeinschaft mehr einsetzen. Der Sturm der Entrüstung war riesig. Und das Thema wurde lange Zeit wieder in den politischen Giftschrank gepackt, weil man mit solchen Thesen keine Wahlen gewinnt.