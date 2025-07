2 Unternehmer Wolfgang Grupp und seine Ehefrau Elisabeth Grupp in der ARD-Talkshow Maischberger im WDR Studio Köln: Am 17. Juli 2025 wurde durch einen Brief des Unternehmers an die Trigema-Belegschaft öffentlich, dass Wolfgang Grupp zuvor versucht hatte, sein Leben zu beenden. Als Grund für den gescheiterten Selbstmord-Versuch gab er Altersdepressionen an. Foto: Imago/Panama Pictures 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Der prominente Burladinger Unternehmer Wolfgang Grupp spricht nach einem Suizidversuch über seine Altersdepression und macht so eine Erkrankung öffentlich, unter der viele Menschen leiden. Ein Überblick.







Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat seinen Suizid-Versuch öffentlich gemacht. "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen . . . . Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden", schreibt der 83-Jährige in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter.