Altersbezüge: Rente könnte 2026 um 3,7 Prozent steigen

Die Rentenerhöhung im kommenden könnte ähnlich hoch ausfallen wie in diesem Jahr. Darauf deutet der Rentenversicherungsbericht hin, der aktuell regierungsintern abgestimmt wird.
Berlin - Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können im kommenden Jahr mit einer Rentenerhöhung von etwa 3,7 Prozent rechnen. Das geht aus dem Entwurf für den jährlichen Rentenversicherungsbericht hervor, in dem Einnahmen, Ausgaben und andere finanzielle Entwicklungen der Rentenversicherung aufgeschlüsselt werden. Der Bericht wird nach Angaben aus Regierungskreisen nun zunächst intern abgestimmt.