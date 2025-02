Altersbezüge: Bund finanziert kleineren Anteil der Rente als vor 20 Jahren

1 Die Höhe der Renten ist für die Linke ein Wahlkampfthema - dafür hat sie amtliche Zahlen erfragt. (Illustration) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Berlin - Der Anteil des Bundes an der Finanzierung der Renten ist in den vergangen 20 Jahren zurückgegangen. Trugen die Steuerzahler 2004 noch 24,2 Prozent der Einnahmen der Rentenversicherung, so waren es nach Regierungsangaben 2023 noch 22,4 Prozent. Der Anteil des Bundeshaushalts, der als Bundeszuschüsse an die Rentenkasse floss, sank in dieser Zeit von 21,6 auf 18,4 Prozent. Auch gemessen an der deutschen Wirtschaftskraft gab der Bund weniger für die Rente aus: 2004 waren es 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 2023 dann noch 2,0 Prozent.