Altersbeschränkung: Österreich plant Social-Media-Verbot unter 14 Jahren

Aus Sicht der Regierung schaden soziale Medien Kindern und Jugendlichen. Die Politiker haben insbesondere das Suchtpotenzial im Visier. Gleichzeitig wollen sie die Medienkompetenz an Schulen stärken.
Wien - In Österreich sollen künftig erst Jugendliche ab 14 Jahren soziale Medien nutzen können. Die Regierung kündigte ein entsprechendes Verbot für jüngere Kinder an. "Wir schauen nicht mehr dabei zu, wie diese Plattformen unsere Kinder süchtig und oftmals auch krank machen", sagte Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler von der sozialdemokratischen SPÖ.