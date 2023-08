Anlass für den Besuch der beiden Internet-Promis sind die demnächst laufenden Dreharbeiten in Kanada für die nächste Staffel der YouTube-Serie „7 vs. Wild.“ Die Serie verfolgt sieben Teilnehmer oder Teams, die eine Woche lang alleine in der Wildnis zurechtkommen müssen. Im Gepäck haben sie nur ihre Kleidung und selbst ausgewählte Ausrüstungsgegenstände. Bei den Teilnehmern handelt es sich meist um Influencer, die in den Bereichen Camping, Bushcrafting (das Überleben in der Wildnis mithilfe von Ausrüstung) und Outdoor unterschiedlich erfahren sind.

Schon im letzten Jahr nahmen Knossi und Huber an der Serie mit Aufenthalt in Panama teil – diesmal müssen sie sich in den Wäldern Kanadas zurechtfinden. Dabei beschäftigt die Männer vor allem eines: Die Bären.

Der Alternative Wolf- und Bärenpark schaut mit einem Lächeln auf den Besuch der beiden Promis zurück. Dabei hätten die Betreiber des Parks mit etwas Pech gar nicht von Knossis Besucheranfrage erfahren, wie Claudia Armbruster, Assistentin der Geschäftsleitung, erzählt.

Knossis Besucheranfrage blieb zunächst unbemerkt

Der 37-jährige Entertainer habe während eines Livestreams auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch im Park angerufen, um zu fragen, ob Huber und er vorbeikommen könnten, um etwas über Bären und deren Verhalten zu lernen – allerdings außerhalb der Öffnungszeiten, weshalb er auf den Anrufbeantworter sprach. Dies hätten die Betreiber aber gar nicht mitbekommen, da unglücklicherweise das Band des Anrufbeantworters voll und so die Nachricht von Knossi gar nicht abrufbar war. Erst durch Hinweise von Bekannten, die den Entertainer auf Social Media verfolgen, hätten sie von der ganzen Sache erfahren und umgehend das Management kontaktiert. Dem Besuch wurde natürlich gerne zugestimmt.

„Knossi und Sascha sind sehr freundliche Menschen.“

Durch das Format „7 vs. Wild“ sei der Name „Knossi“ durchaus schon ein Begriff gewesen, wie Armbruster erzählt. Die Schwierigkeit habe darin gelegen, einzuschätzen, wie der Besuch des Internet-Promis verlaufen würde. „Wir haben zwar ab und an mal Besuch von Filmteams, aber eine Liveübertragung ist doch etwas anderes“, meint Armbruster. Auch sei nicht klar gewesen, wie bekannt der Besuch von Knossi und Huber sein würde und ob dadurch viele Fans im Park sein würden.

Glücklicherweise seien die Beteiligten an diesem Tag nicht von Fans überrannt worden, so dass der Dreh reibungslos verlief. Auch den Besuch selbst hat Armbruster sehr positiv in Erinnerung. „Knossi, Sascha und das ganze Team sind sehr freundliche, sympathische Menschen. Die beiden haben einen Einblick in das Verhalten der Bären erhalten und wir konnten vermitteln, was wir hier mit unserer Arbeit tun und bewirken wollen.“

Die Fans des Entertainers spenden 10.000 Euro an den Park

Zu Beginn des Livestreams erklärte Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher, dass sich die Projekte des Parks ausschließlich über den Parkeintritt, Patenschaften für die Tiere und Spenden finanziert. Knossi und Sascha forderten daraufhin die Fans auf, den Park zu besuchen und zu unterstützen.

„Über den Chat auf Twitch wurde zusätzlich von den Fans dazu aufgerufen, zu spenden, und der Link zu unserer Spendenseite gepostet.“, erzählt Armbruster. Ab diesem Moment seien minütlich Spenden über das Formular auf unserer Homepage eingegangen. „Bis Ende des Livestreams kamen starke 2500 Euro zusammen.“ Doch damit nicht genug: Auch nach Ende des Streams stoppte die Unterstützung der Fans nicht. Weit über 500 Einzelspenden seien seit Freitag beim Park eingegangen, im Laufe des Mittwochvormittag wurde die 10.000 Euro-Marke geknackt. „Das ist eine wirklich unglaubliche Summe, damit hätte hier niemand gerechnet“, freut sich Armbruster. „Ein herzliches Dankeschön an die Fan-Gemeinschaft von Knossi und Sascha für diese Unterstützung. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Die Spenden werden für Tiergehege genutzt

Spenden würden dort eingesetzt, wo sie am meisten gebraucht werden. Im Falle des Parks im Schwarzwald sei das der Bau der Erweiterung und Reha. „Mit der Erweiterung wollen wir unseren bisherigen Tieren mehr Platz bieten und darüber hinaus neue Fläche für mögliche weitere Tiere schaffen.“ Mit der Bären-Reha wiederum solle eine Anlage fernab vom Besuchsverkehr entstehen, damit beispielsweise Tiere mit starkem Verhaltensauffälligkeiten ungestört vom Besucherverkehr leben können.

Hintergrundinfos

Die Stiftung für Bären

Die Stiftung setzt sich laut Website in erster Linie für Bären ein, kümmert sich aber auch um Wölfe und Luchse. Sie unterhält zwei Bärenparks, wo Bären und Wölfe aus schlechter Haltung, wie beispielsweise aus Zoos, Zirkussen oder touristischen Organisationen, unterkommen und Instinkte und natürliche Verhaltensweisen neu entdecken können.

Jens Knossalla und Sascha Huber

„Knossi“ ist ein deutscher Entertainer, der durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten und Livestreams bekannt wurde. Sascha Huber ist ein österreichischer YouTuber, der sich in seinen Videos mit den Themen Fitness und Ernährung beschäftigt.