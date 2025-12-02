Alternative zur Verpackungssteuer: Freiburg startet Mehrwegoffensive mit eigenem Pfandsystem

Ab Januar 2026 gilt in Freiburg eine Verpackungssteuer für Einwegverpackungen und -geschirr. Nun hat die Stadt einen Mehrwegverbund ins Leben gerufen, um eine Alternative zu schaffen.
Kaum ein Thema hat die Freiburger Stadtpolitik im auslaufenden Jahr mehr beschäftigt, als die Einführung der Verpackungssteuer auf Lebensmittel zum Mitnehmen zum kommenden Jahreswechsel. Der Gemeinderat hat die Steuer beschlossen, Gastronomie und Wirtschaft sind dagegen vergebens sturmgelaufen. Auch Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) gilt als Gegner: der Zeitpunkt sei falsch, und Müll lasse sich auch nicht automatisch vermeiden, indem man ihn verteuert, so seine Überzeugung.