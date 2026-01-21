Alternative zur Schusswaffe: Taser bald auch im Zollernalbkreis?

Eine echte Alternative zur Schusswaffe soll der sogenannte Taser bieten. Das Innenministerium gibt einen Einblick in die Erprobungsphase.
Seit wenigen Tagen sammelt die Polizei in Baden-Württemberg erste Erfahrungen mit sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten im Streifendienst, besser bekannt als Taser. In Göppingen und Freiburg wird der Einsatz der Alternative zur Schusswaffe nun erprobt. Unsere Redaktion hat sich beim Innenministerium in Stuttgart erkundigt, ob auch Polizisten im Zollernalbkreis bald mit Taser am Gürtel auf Streife gehen.