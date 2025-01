Alternative zu Flüchtlingen: Waldmössinger Vereine wollen Räume im ehemaligen Pfarrhaus

1 Die Stadt Schramberg möchte das alte Pfarrhaus in Waldmössingen zur Flüchtlingsunterbringung nutzen. Die Vereine aus dem Stadtteil Waldmössingen würden dieses ebenfalls gerne nutzen. Foto: Wegner

Hohe Wellen schlug der Umgang mit dem ehemaligen Pfarrhaus im Verwaltungsausschuss bei den Waldmössinger Vereinen. Denn das städtische Gremium regte eine Nutzung zur Flüchtlingsunterbringung an. Die Vereine würden das Gebäude gerne auch nutzen.









Das geht aus einem Schreiben des Vereinsrings Waldmössingen von der stellvertretenden Vorsitzenden Nina Werner hervor, der sich an Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Ortsvorsteher Reiner Ullrich, den Gemeinderat Schrambergs und den Ortschaftsrat Waldmössingen richtet. Eingangs im Schreiben heißt es: „Mit großer Verwunderung haben wir in der Vereinsringsitzung am 12. Dezember 2024 den Beschluss des Verwaltungsausschuss vom 28. November, der einstimmigen Empfehlung des Ortschaftsrates vom 25. November 2024 nicht zu folgen, zur Kenntnis genommen“.