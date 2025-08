Alternative zu Bargeld und EC-Karte: Handy-Parken am Belchen geplant

1 Die Parkster-App ist vielerorts bereits im Einsatz. Foto: Manuel Hunn Am Belchenparkplatz soll zusätzlich zu den Parkscheinautomaten mit Bar- und EC-Kartenzahlung die Möglichkeit zur Bezahlung per Park-App eingerichtet werden.







Am Belchenparkplatz soll zusätzlich zu den Parkscheinautomaten mit Bar- und EC-Kartenzahlung die Möglichkeit zur Bezahlung per Park-App eingerichtet werden. Das hat der Gemeindeverwaltungsverband Schönau (GVV) beschlossen. In Todtnau sowie am Feldberg sei die „Parkster“-App schon länger im Einsatz und werde gut angenommen. Für die Internetverbindung setzt ein örtlicher Telekommunikationsanbieter einen Zugangspunkt an der Talstation der Belchenbahn. Die Installation und Anschaffung des Punktes ist für den GVV kostenfrei, da die örtliche Kommunikationsfirma ein Werbeschild aufhängen darf. Die Gebühr für den Dienstleister Parkster wurde mit sieben Prozent angegeben. Die Verbandsversammlung beschloss das zusätzliche Angebot einstimmig.