Oberndorf - "Alternative Fakten" sind längst ein geläufiger Begriff. Unter diesem Titel verbreiten viele Gegner der Corona-Maßnahmen vermeintliche "Wahrheiten, die von Mainstream-Medien verschwiegen werden". So beschreibt sich zumindest eine der über 100 Seiten, die unsere Redaktion analysiert hat.

Gerade in den Sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Screenshots oder Links dieser Webseiten auf. Wer auf den Link klickt, landet scheinbar auf einer seriösen Nachrichtenwebsite. Das Problem: Auf diesen Websites wimmelt es meist von Falsch- oder Halbinformationen. Auch die angebliche Wirksamkeit von Pferde-Wurmkur gegen Corona wurde auf diesen Seiten verkündet - und sorgte in Österreich für einen gefährlichen Ansturm auf das verschreibungspflichtige Präparat. Gerade aufgrund der optischen Ähnlichkeit zu seriösen Plattformen können solche Falschmeldungen jedoch teils schwer zu erkennen sein. Daher haben wir die Gemeinsamkeiten der Seiten in vier Punkten zusammengefasst.

Impressum

Ob eine Seite ein Impressum hat oder nicht, sagt zwar nicht direkt etwas über die Seriosität der Seite aus, jedoch sind laut Telemediengesetz alle Betreiber von "kommerziell genutzten Internetangeboten" verpflichtet, ein solches anzugeben. Hat eine Website also kein Impressum, verbirgt sich dahinter meist kein Unternehmen - und schon gar kein Nachrichtenunternehmen. Ist ein Impressum vorhanden, findet man aber genau dort Hinweise darauf, wer die Seite betreibt.

Anschrift

Egal ob im Website-Impressum oder an anderer Stelle: Die Anschrift gibt Aufschluss darüber, wer hinter einer Website steckt. Doch Achtung, die angegebene Adresse muss nicht korrekt sein. So war etwa auf der Website der Balinger Lichtspaziergänger eine falsche Adresse angegeben. An der vermeintlichen Anschrift fand sich lediglich eine Metzgerei - deren Betreiber wussten nichts von dem Adress-Missbrauch. Doch wie erkennt man eine falsche Adresse?

Der einfachste Weg: Online-Suchmaschinen. Tippt man die Adresse bei einem Anbieter wie OpenStreetMap, Google oder Bing ein, zeigt sich schnell, um was für eine Art Gebäude es sich handelt. Wird eine Nachrichtenwebsite von einem kleinen Wohnhaus - oder, wie im genannten Fall, angeblich von einer Metzgerei aus betrieben - sollte man stutzig werden.

Inzwischen gibt es auch Adress-Anbieter, die für kleines Geld ihre Postanschrift "verkaufen". Besonders häufig wird in der Corona-Leugner-Szene hier auf die Adresse von "Grosch Postflex" in Greven oder - besonders in Baden-Württemberg - auf "Block Services" in Stuttgart-Fellbach verwiesen. Sitzt die vermeintliche deutsche Nachrichtenplattform im Ausland, ist ebenfalls Vorsicht geboten.

Rechtsform

Hinter seriösen Nachrichten-Seiten stecken in der Regel größere Unternehmen. Diese großen Kapitalgesellschaften müssen zur Gründung ein gewisses Startkapital vorweisen, im Handelsregister eingetragen sein und ihre Jahresabschlüsse offenlegen. Dazu gehören Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaften (AG) und Mischformen wie eine GmbH mit Co-Kommanditgesellschaften (GmbH & Co. KG). Zwar zeigte unsere Recherche, dass einige "alternative Medien" auch von einer GmbH betrieben werden - in einigen Fällen sogar von derselben - in der Regel sind aber einzelne Personen oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) angegeben.

Sollte sich im Impressum - oder am Fuß der Seite - eine eingetragene Gesellschaft finden lassen, können über spezielle Internetplattformen Informationen dazu abgerufen werden. Eine der größten Plattformen zu diesem Zweck ist NorthData. Dort zeigt sich, dass viele der Unternehmen hinter den "alternativen Nachrichtenportalen" sich erst ganz neu gegründet haben. Häufig fallen hier auch Verbindungen zu anderen Unternehmen auf, die im Zusammenhang mit den Corona-Kitikern stehen.

Spendenaufrufe

Eine weitere Gemeinsamkeit fast aller analysierter Websites sind die Spendenaufrufe. Die Websites werden in aller Regel über Spenden finanziert, weshalb auffällig groß um Unterstützung geworben wird. Natürlich kann das auch bei kleinen seriösen Nachrichtenseiten der Fall sein, ein Blick auf die Zahlungsweise lohnt in diesen Fällen. Bei den "alternativen Nachrichtenseiten" findet sich oft nur ein Paypal-Konto mit einer kryptischen E-Mail-Adresse, ein ausländisches Bankkonto oder sogar nur ein Kontaktformular, über das man seine eigenen Bankdaten übermitteln soll. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Dahinter können sich Abo-Fallen oder teure Transaktionsgebühren verbergen. Generell gilt: Geben Sie Ihre Bankdaten, vor allem Ihre Kreditkartendaten, nie auf fremden Websites ein, wenn sich nicht wissen, wer dahinter steckt oder was mit dem Geld passiert.

Fazit

Zwar sehen die Webseiten der Corona-Kritiker-Szene meist einer seriösen Nachrichten-Seite sehr ähnlich, bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch schnell feststellen, dass es sich um kein professionelles Nachrichtenunternehmen handeln kann. Gerrade bei solchen Meldungen sollte kritisch hinterfragt werden, was der meist unbekannte Autor schreibt. Speziell dann, wenn scheinbare Wundermittel angepriesen werden, sollte - beispielsweise vor dem Schlucken von Pferde-Wurmkur - unbedingt der Arzt des Vertrauens konsultiert werden. Auch bei angeblichen Zitaten von Politikern lohnt sich eine kurze Online-Suche, um herauszufinden, ob dieses Zitat richtig ist und in welchem Kontext es wann gesagt wurde.

Außerdem gibt es einige Unternehmen, die sich auf Faktenchecks spezialisiert haben. Zu den bekanntesten zählen "CORRECTIV", "mimikama" und der "Faktenfinder" der ARD; es gibt jedoch noch viele weitere Angebote. Dort werden die angeblichen Fakten der "alternativen Medien", aber auch Kettenbriefe und andere Behauptungen aus der Netzwelt von unabhängigen Journalisten kritisch hinterfragt und geprüft. Über die Website-Suche finden Sie auch beim Schwarzwälder Boten viele Faktenchecks zu aktuellen Themen.