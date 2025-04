Alternative geplant: Paddelboot-Rennen in Schuttern ist abgesagt

Nachdem im vergangenen Jahr nach gut zehn Jahren Pause, die Neuauflage des Paddelboot-Rennens auf der Schuttern hinter der Offohalle mit großem Erfolg gelungen ist, sollte in diesem Jahr wieder ein Rennen stattfinden. Fest im Plan war bislang das letzte Wochenende im Juni und das Ufer an der Schutter wurde zum „Schutterstrand“ erkoren. „Leider sind an diesem geplanten Wochenende zu viele Veranstaltungen, weshalb wir uns jetzt zu diesem Schritt der Absage gezwungen fühlen“, betonte Dennis Möller, Abteilungskommandant gegenüber der Lahrer Zeitung.

„Mit der Frie-Night in Friesenheim am 28. Juni sowie dem Feuerwehrfest in Oberschopfheim am 29. und 30. Juni wollen wir nicht als dritter Mitspieler in Konkurrenz gehen“, so Möller. In Schuttern soll ein Fest für die Bevölkerung stattfinden. Da jedoch vor allem viele Mitglieder im TuS sich auch an der Frie-Night beteiligten, sehe sich die Feuerwehr nun zu dieser Entscheidung gezwungen. „Aber der Abteilungsausschuss arbeitet an einer, wie ich finde, wunderbaren Alternative“, so Möller.

Feuerwehr-Abteilung plant eine Strandparty für den 2. August

Geplant ist für den 2. August ein Cocktailabend am Feuerwehrhaus und rund um das Vereinsheim. Die Besucher dürfen sich auf entspannte Livemusik freuen, sich erfrischende Cocktails gönnen und ein feines Essen zu sich nehmen, verrät Möller. Und das Paddelboot-Rennen soll es 2026 eine Woche vor der Frie-Night, vom 19. bis 20. Juni geben.

Maibaum stellen

Dass die Feuerwehr Schuttern es versteht, Feste mit besonderem Flair aus dem Boden zu stampfen und im Schulterschluss vieler aktiver Mitglieder zu gestalten, das beweist sie mittlerweile in jedem Jahr zur Glühweinparty zwischen den Jahren. Aber nicht nur diese wird von der Feuerwehr bewirtet. Wenn am 30. April am Rathaus in Schuttern der Maibaum gestellt wird, sind wieder die Feuerwehrmitglieder mit von der Partie und werfen den Grill an. Die Vereinsgemeinschaft ist hier im Schulterschluss tätig. So holt die Narrenzunft Kruttstumpe den Baum, Mitglieder des TuS schmücken den Baum und die „Gorillas“ hieven ihn mit vereinten Kräften an Ort und Stelle vor dem Rathaus. Wiederum steht der Bevölkerung ein buntes Fest im Miteinander bevor