Alternative Energien in Rottweil: KlimaRegionRottweil eG vermisst den Austausch und das Vertrauen

Alternative Energien in Rottweil

1 Foto: Schwarzwälder Bote Auf die Diskussion im Bauausschuss über Agri-PV auf Berner Feld reagiert die KlimaRegionRottweil eG mit klaren Worten.







Eigentlich war die UBV-Sitzung am 14. Mai bezüglich der PV-Anlage auf dem Berner Feld eine Routine: Das Vorhaben, das bereits am 24. Juni 2024 vom Gemeinderat grundsätzlich genehmigt wurde, sollte in die nächste Phase eintreten: frühzeitige öffentliche Beteiligung. Dann kommen aber sie, die Freien Wähler, mit der Idee einer Agri-PV-Anlage, und die CDU nimmt das „dankbar auf“. Es wird der Eindruck erweckt, wir als KlimaRegionRottweil eG müssten hier von den bürgerlichen Parteien zu vernünftigen Klimaschutzmaßnahmen getrieben werden.