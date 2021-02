Alternative aus Aistaig Sauna auf Rädern ermöglicht Kurzurlaub im Garten

Eine Alternative zum Winterurlaub oder zum Wellnessbad bietet seit kurzem die "Mobile Sauna Schwarzwald" in Aistaig. Seit Dezember geht die Fasssauna als bisher einzige ihrer Art in der Region ab 85 Euro pro Tag an den Start und kann von einer Person oder einem Haushalt Coronakonform gemietet werden. Wie und was alles genau gemietet werden kann und wie das Projekt läuft, lesen Sie im (SB+)Artikel.