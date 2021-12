3 Erinnerungen an den Urlaub in Paris - das schenkte ihr Kuno zu ihrem 50. Gebirtstag. Foto: Kupferschmidt

Es klingt wie eine Szene aus einem Liebesfilm, ist aber die wahre Geschichte zweier Villinger. Hildegard Distel teilt mit unserer Reaktion emotionale Einblicke in ihre Beziehung und erzählt, wie Erinnerungsstücke auch nach dem Tod Hinterbliebenen Trost spenden können.















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Es war eine schicksalshafte Begegnung", blickt die heute 82-Jährige zurück. Sie war verwitwet, 47 Jahre alt und hatte nicht sonderlich Lust, an dem besagten Abend Tanzen zu gehen. Erst durch die Beharrlichkeit ihrer Freundin – die unangemeldet vor ihrer Haustür auftauchte, um sie mitzunehmen – konnte sie sich dazu durchdringen, den Tanznachmittag im Kurgarten Café in Bad Dürrheim zu besuchen. Und dort lernte sie ihn kennen: Kuno Vosseler. "Er war die Liebe meines Lebens", sagt Hildegard Distel. "Er stand lässig an der Theke, mein erster Gedanke war, was für ein gutaussehender Mann er ist."