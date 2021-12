1 Erich Neumann blickt auf sein bewegtes Leben zurück. Foto: Kupferschmidt

Schwarzwald-Baar-Kreis - Von Hamburg, über Bielefeld bis nach Villingen – die Wohnorte des 91-jährigen Erich Neumann sind genauso vielfältig wie die Sportarten, denen er nachgegangen ist.

Der gebürtige Hamburger sitzt in seinem Zimmer im Heilig-Geist-Spital am Warenbach. Viele Familienfotos schmücken die grüne Wand, insgesamt sind vier Generationen auf den Bildern zu sehen. Vor ihm liegen das Spiel Patiencen und seine Mundharmonika.

Englischkenntnisse schon damals von Vorteil

Der Senior sitzt am Fenster blickt zurück: "Ich bin zufrieden. Ich hatte ein schönes und interessantes Leben." Geboren und aufgewachsen ist er in Hamburg, dort hat er die Kriegszeit miterlebt. "Wir mussten oft in den Luftschutzkeller, weil uns die Amerikaner angegriffen haben."

An der Volksschule lernte er englisch, nach Kriegsende konnte Neumann daraus einen deutlichen Vorteil ziehen. "Ich konnte die englische Sprache nicht nur verstehen, sondern mich auch ausdrücken." Aus diesem Grund übersetzte er den Amerikanern in der Oberpfalz ab und an, damals war er 15 Jahre alt. "Das war eine tolle Zeit", so Neumann.

Anstellung bei Kienzle-Apparate

Beruflich zog es ihn von Hamburg beruflich über Wuppertal und Bielefeld, bis er im Jahr 1960 in Villingen bei Kienzle-Apparate landete. "Ich erhielt eine Stelle bei Kienzle-Apparate, gelernt habe ich ursprünglich Büromaschinenmechaniker." In dem Villinger Unternehmen habe er als Konstrukteur gearbeitet und zuletzt auch Computer entwickelt.

Mit dem Wohnort Villingen ist der gebürtige Hamburger sehr zufrieden – auch wenn es dort weniger Wasser gebe, als in der Hansestadt. "Ich mag den Schnee in Villingen-Schwenningen und bin im Winter immer gerne Langlauf gefahren", sagt Neumann. Aber dennoch: "Badisch oder schwäbisch sprechen kann ich nicht – das will ich auch gar nicht. Mittlerweile schnacke ich nicht mehr platt, sondern spreche hochdeutsch." Wenn er Plattdeutsch sprechen würde, würden viele ihn zwar nicht verstehen, aber den Dialekt "interessant" finden. Auch in Sachen Essen ist Neumann Hamburger geblieben. "Am liebsten esse ich Fisch."

Stolz auf seine Familie

Immer an seiner Seite war seine Frau, mit der er nicht nur eine, sondern mehrere Leidenschaften teilen konnte. "Kennengelernt haben wir uns bei einem Schwimmwettkampf", sagt Neumann. Er selbst war aktiver Schwimmer und seine zukünftige Frau auch. Nicht nur die Begeisterung für das Schwimmen teilte das Paar, gemeinsam tanzten sie über mehrere Jahre hinweg miteinander lateinamerikanische Tänze und Standardtänze. "An der Tanzschule haben sie immer gesagt, ›ein Mann tanzt entweder gut oder schlecht, aber eine Frau tanzt gerne‹". In seinem Fall ist das nicht ganz richtig. "Wir waren sehr erfolgreich und haben Turniere mitgetanzt, wo wir immer unter den Besten waren". Aber auch der Spaß hatte bei den beiden dabei einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2008 starb seine Frau an Krebs.

Die Familie hat noch einen sportlichen Überflieger. Die Tochter des 91-Jährigen, die er selbst als langjähriges Mitglied im Schwimmclub Villingen trainierte, durfte sogar bei der Weltmeisterschaft in Südamerika im Jahr 1974 in der deutschen Nationalmannschaft antreten. "Das hat mich sehr stolz gemacht", sagt er. Ebenso stolz ist er auf seinen Sohn, der in der Schweiz wohnt und Analyst ist.

Fremdgehen sollte man besser lassen

Ob Schwimmen, Tanzen oder Skilanglauf – alles hat Neumann mit seiner Frau gemeinsam gemacht. Ist dies das Geheimnis einer glücklichen Ehe? "Das kann ich nicht sagen", sagt der 91-Jährige. "Meine Frau hat immer das Verhalten der Nachbarn beobachtet und gesagt, was man nachmachen kann und was man lieber lassen sollte." Und was sollte man lieber lassen? "Fremdgehen", gibt der Senior die prompte Antwort.

Neumann blickt im Spital aus dem Fenster und schaut in die verschneite Landschaft. "Rückblickend würde ich in meinem Leben nichts anders machen." Er sei froh, dass er sich noch bewegen könne. "Nur mein Auto musste ich gegen einen Rollator eintauschen", sagt er.