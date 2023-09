Mein Kollege Jonas Köhler wollte seine BVB-Helden aus der Nähe sehen, wenn sie den Mannschaftsbus verlassen. Also warteten wir vor dem Europa-Park-Stadion des SC Freiburg, die am Samstag der Gegner der Dortmunder waren.

Nachdem Mats Hummels in den Katakomben verschwunden war, schlenderte noch ein weiterer Weltmeister von 2014 über den Parkplatz. Ex-Bundestrainer Jogi Löw war auf dem Weg zu seinem angestammten Platz. Er ist dafür bekannt, kaum ein Spiel seines SC Freiburg zu verpassen.

Neuer Bundestrainer?

Natürlich kam er an uns nicht ohne ein Erinnerungsfoto vorbei. „Ein Foto mit dem neuen Bundestrainer“, sagte ich. Eine Antwort auf diese gewagte Zukunftsprognose gab Löw nicht, aber ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Ein vielsagendes? Ist also etwas Wahres dran an dem Comeback? Unwahrscheinlich. Nationaltrainer könnte der Weltmeister aber bald wieder sein. Er ist als Nachfolger von Stefan Kuntz in der Türkei im Gespräch.