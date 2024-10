Die Aktion „Deutschland singt und klingt“, die schon zum fünften Mal am Alten Turm stattfand, verband zur gleichen Zeit wieder 200 Orte in der ganzen Republik.

Schon weit vor 19 Uhr traf sich wieder eine fröhliche Gemeinschaft in froher Erwartung auf den Abend. Es gab rege Gespräche, bis dann die festlichen Klänge der Turmglocken die circa 200 Menschen begrüßten.

Die Bläser des BezirksSeniorenBrass Nagold unter der Leitung von Werner Luz eröffneten Punkt 19 Uhr mit der Musik „Turmstück“ die feierliche Danke-Demo und begleiteten auch noch weitere Volkslieder und Choräle.

Die Band der Evangelischen Kirche Nagold begleitete die anwesenden Sänger. Foto: Schnabel

In Ost und West erklangen dieselben Lieder, was für die Vorsitzenden der Evangelischen Allianz Nagold, Evelin Roßhau und Daniela Schnabel, ein „großartiges Zeichen der Verbundenheit“ war.

Frisch und fetzig begleitete die Band der Evangelischen Kirche Nagold unter der Leitung von Pfarrer Matthias Trumpp die Sänger zum Beispiel bei den Liedern „Die Hoffnung lebt zuerst“ und „Tage wie diese“.

Ziel einer neu auflebenden Städtepartnerschaft

In seinem Grußwort dankte Oberbürgermeister Großmann allen Anwesenden für ihr Kommen und gab seiner Hoffnung Ausdruck, in Nagold auch das zehnjährige Bestehen von „Deutschland singt und klingt“ zu feiern. Er berichtete von ersten Kontaktaufnahmen mit seinem Amtskollegen in Friedrichroda mit dem Ziel einer neu auflebenden Städtepartnerschaft.

Von den Erlebnissen dieser Partnerschaft in den Jahren vor der Wende berichtete Reinhart Brehmer als Zeitzeuge sehr beeindruckend. Mit dem Posaunenchor waren sie mehrere Male in Friedrichroda. Unter anderem berichtete er von dem letzten Besuch im November 1989 vor dem Mauerfall und der durchaus angespannten Lage zwischen den Demonstrierenden und der Volkspolizei.

In der Dämmerung wurden Kerzen zu den Gesängen als Zeichen des Friedens und des Zusammenhalts entzündet. Foto: Schnabel

Codekan Geiger von der Evangelischen Kirche zog in seinem geistlichen Wort eine Verbindung vom Tag der Deutschen Einheit zum Erntedankfest. Auch die wieder geschenkte Einheit unseres Landes sei ein großer Grund zur Dankbarkeit. Er schloss mit einem Gebet und dem gemeinsamen „Vater unser“. Allen Redner war es wichtig, weiter die innere Einheit Deutschlands auf vielfältige Weise zu fördern.

In der Dämmerung wurde es emotional

Besonders emotional wurde es in der Dämmerung, als alle Besucher, so wie damals in der Friedensbewegung der DDR, ihre Kerzen entzündeten als ein Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Dankbarkeit.

Tief bewegt sangen die Besucher unter dem illuminierten Alten Turm auch dieses Jahr zum Abschluss wieder die Nationalhymne sowie die Europahymne.