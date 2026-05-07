Alter Mordfall in Lahr: Das sagte der leitende Ermittler bei „Aktenzeichen XY“

Der Fall des ermordeten Arztes in der ZDF-Fahndungssendung stieß auf großes Interesse. Steffen Siefert verriet, weshalb die Polizei die Nachforschungen neu aufgenommen hat.
Die Fernsehzuschauer in Lahr mussten sich am Mittwoch bis 21.24 Uhr gedulden, ehe die ZDF-Fahndungssendung den Beitrag über die Ermordung des Arztes in Lahr zeigte. Doch das Warten sollte sich lohnen – der Kurzfilm enthielt Details der Tat und der Ermittlungen, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt gewesen waren. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.