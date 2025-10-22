Alter Friedhof in Schömberg: In der Ortsmitte soll ein neues Schmuckstück entstehen

Die Gertrud und Wolfgang Obert Stiftung finanziert die Umgestaltung mit 70 000 Euro. Das Areal will man rollstuhlgerecht herrichten. Der Alte Friedhof soll ein Wohlfühlort werden.

Wolfgang Obert hat ein großes Herz für seine Heimatgemeinde Schömberg. Nachdem zuletzt das Linde-Areal mit Geldern der Gertrud und Wolfgang Obert Stiftung sowie mit privaten Mitteln Wolfgang Oberts in diesem Sommer fertiggestellt worden ist, hat der Mäzen ein neues Areal entdeckt, das er für die Gemeinde ertüchtigen und zu einem neuen Schmuckstück in der Schömberger Mitte machen möchte: den Alten Friedhof.

Pläne vorgestellt Hans-Peter Killinger von der gleichnamigen Firma für Garten- und Landschaftsbau hat bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Pläne vorgestellt, wie Schömbergs alter Friedhof, zwischen Edeka-Markt, Hugo-Römlper-Straße und hinter den an der Lindenstraße stehenden Gebäuden Bäuerle und Blaich gelegen, neu gestaltet werden soll.

Aufwertung Laut Killinger handelt es sich „um ein sensibles und sehr wertvolles Grundstück“, das in den nächsten Monaten eine Aufwertung erfahren soll. Dabei soll einerseits die alte Friedhofsmauer saniert und der Grundriss der einstmals dort bestehenden Kirche mit kniehohem Mauerwerk nachvollzogen werden.

Gleichzeitig soll das Gelände entbuscht werden. Nicht aber auf Kosten des dort bestehenden alten Baumbestands, der, so Killinger, „wenn möglich auf jeden Fall erhalten bleiben soll“.

Kleiner Naschgarten?

Im Zuge der Neugestaltung soll das Areal „fast schon zu einem Landschaftsgarten werden“, der eine hohe Aufenthaltsqualität bieten soll. Das gesamte Areal soll rollstuhlgerecht hergerichtet werden, dafür seien in Teilen Geländeauffüllungen erforderlich. Die auf dem Areal neu geplanten Wege, die teilweise von Säulenobstbäumen gesäumt werden sollen, werden als Sackwege gestaltet, sprich: „Wir wollen verhindern, dass sie von Radfahrern zur Durchfahrt oder als als Parcours genutzt werden“, so Killinger. Auch steht die Überlegung im Raum, einen kleinen Naschgarten anzulegen, in dem unter anderem einfach zu pflegende Beerensträucher gesetzt werden sollen. Wolfgang Obert denkt auch darüber nach, den Alten Friedhof mit Skulpturen aufzuwerten. Die von Obert angeregte Einbringung von Wasserfläche wird laut Killinger aber nicht realisiert. Das Thema Wasser „ist hier in Sachen Qualität ein Problem“, so Killinger. Augenzwinkernd führte er aus, dass er für die Verweigerung „fast geprügelt“ worden sei. Dafür sollen in dem neuen Areal aber besondere Lichtakzente gesetzt und Bäume teilweise angestrahlt werden. Die Bereitschaft und das Angebot Wolfgang Oberts, dem seit Jahren zugewucherten alten Friedhof zu Leibe zu rücken, um einen neuen Wohlfühlort für Schömberg zu schaffen, wurde von Ratsmitgliedern über alle Fraktionen hinweg begrüßt.

„Fast geprügelt“

Freude Christoph Eck (CDU) und Andreas Karcher wie auch Jörg Krax (beide MUZ) begrüßten die Gestaltung und brachten ihre Freude über das „schöne Konzept und die tolle Herangehensweise“ (Karcher) zum Ausdruck.

Einstimmig dafür

Rosario Moser (CDU) sprach zudem davon, dass es ein tolles Geschenk für die Gemeinde sei, wenn der Alte Friedhof nun „aus seinem Dornröschenschlaf“ geweckt werde. Sie freue sich auf den so neu entstehenden „Ort der Erinnerung, der Begegnung und des Lebens“, so Moser, die wie andere Ratsmitglieder daran erinnerte, dass es schon wiederholt Überlegungen gegeben habe, das Areal zu ertüchtigen. Bislang sei es unter anderem an Eigentumsfragen zu den Flächen gescheitert.

Einstimmig stimmte der Gemeinderat letztlich dafür, die vorgestellten Pläne im Grundsatz umzusetzen und auch die angebotene Kostenübernahme in Höhe von geschätzten 70 000 Euro durch Wolfgang Obert zu akzeptieren.