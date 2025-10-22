Alter Friedhof in Schömberg: In der Ortsmitte soll ein neues Schmuckstück entstehen

Die Gertrud und Wolfgang Obert Stiftung finanziert die Umgestaltung mit 70 000 Euro. Das Areal will man rollstuhlgerecht herrichten. Der Alte Friedhof soll ein Wohlfühlort werden.
Wolfgang Obert hat ein großes Herz für seine Heimatgemeinde Schömberg. Nachdem zuletzt das Linde-Areal mit Geldern der Gertrud und Wolfgang Obert Stiftung sowie mit privaten Mitteln Wolfgang Oberts in diesem Sommer fertiggestellt worden ist, hat der Mäzen ein neues Areal entdeckt, das er für die Gemeinde ertüchtigen und zu einem neuen Schmuckstück in der Schömberger Mitte machen möchte: den Alten Friedhof.