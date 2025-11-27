Alter Bergbahnwagen: Einige Bad Wildbader Stadträte wollen 3000-Euro-Spende nicht annehmen

Wer freut sich nicht, wenn er 3000 Euro gespendet bekommt? Offenbar einige Bad Wildbader Stadträte. Die sind vor allem mit dem Verwendungszweck nicht einverstanden.
Na so was! Eigentlich ist die Annahme von Spenden reine Formsache. Warum auch nicht? Wer wollte schließlich schon freiwillig und ohne Not Geld ablehnen, das er einfach so bekommt. Doch einige Bad Wildbader Stadträte sahen das bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ganz anders. Immerhin: Spenden für die Bad Wildbader Feuerwehr – insgesamt 600 Euro – und das Kinderferienprogramm (rund 343 Euro) wurden einstimmig angenommen.