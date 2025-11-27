Alter Bergbahnwagen: Einige Bad Wildbader Stadträte wollen 3000-Euro-Spende nicht annehmen

Wer freut sich nicht, wenn er 3000 Euro gespendet bekommt? Offenbar einige Bad Wildbader Stadträte. Die sind vor allem mit dem Verwendungszweck nicht einverstanden.

Na so was! Eigentlich ist die Annahme von Spenden reine Formsache. Warum auch nicht? Wer wollte schließlich schon freiwillig und ohne Not Geld ablehnen, das er einfach so bekommt. Doch einige Bad Wildbader Stadträte sahen das bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ganz anders. Immerhin: Spenden für die Bad Wildbader Feuerwehr – insgesamt 600 Euro – und das Kinderferienprogramm (rund 343 Euro) wurden einstimmig angenommen.

Die Diskussion entzündete sich dann an der fünften Spende: Die Sparkasse Pforzheim Calw will der Stadt 3000 Euro zweckgebunden spenden – für die Restaurierung des alten Bergbahnwagens, der schon seit Jahren am Stadteingang in der Nähe des Bahnhofs vor sich hin gammelt.

Locher fordert namentliche Abstimmung

Dabei freute sich Bürgermeister Marco Gauger noch darüber, dass es, auch wegen der fortwährenden Berichterstattung darüber, mit einer Spende geklappt habe. Dann aber forderte zuerst Mathias Fey (AfD), den fünften Punkt separat zu behandeln.

Und auch die Freien Wähler schlugen in die gleiche Kerbe. Die Fraktionsvorsitzende Rita Locher sagte, dass die Spende zweckgebunden sei und es noch keinen Beschluss gebe, was denn wirklich mit dem alten Wagen passieren solle. „Eine Option ist, dass der Bergbahnwagen weg kommt“, sagte Locher weiter. Deshalb habe sie auch ein Problem, die Spende anzunehmen.

Keine Voraussetzungen für die Spende

Daraufhin stellte sie sogar einen Antrag zur Geschäftsordnung, damit die Stadträte namentlich über die Annahme dieser Spende abstimmen sollten. Dies wurde dann bei vier Enthaltungen auch so beschlossen.

Gauger erwiderte, dass „natürlich noch kein Fahrplan“ existiere, wie es mit dem Bergbahnwagen weitergeht. Dies sei dem Zuwendungsgeber aber auch bekannt. „Wir müssen keine Rechenschaft ablegen und es gibt keine Voraussetzungen“ für die Annahme der Spende. Jede Option werde Geld kosten.

Uwe Göbel (CDU) schlug vor, das Geld auf einem separaten Verwahrkonto zu lagern. Stadtkämmerer Tido Lüdtke erwiderte, dass das Geld zurückgestellt werde und separat für diesen Zweck zur Verfügung stehe.

„Wir freuen uns über eine Spende zu diesem Zweck“

Joachim Winz (SPD) fand deutliche Worte. Eine Spende nicht entgegenzunehmen, sei das Schlimmste, was man machen könne. Im Zweifel solle man das Geld einem Maler geben, der den Wagen dann neu anstreichen könne. Auch Jochen Borg (CDU), ein langjähriger Verfechter für eine Sanierung, sagte: „Wir freuen uns über eine Spende zu diesem Zweck, egal, wie es ausgeht.“

Nach diesen Wortmeldungen schritten die Räte dann zur Tat und wurden einzeln aufgerufen, um dafür oder dagegen zu stimmen. Am Ende wurde die Spende mit elf Ja- und acht Nein-Stimmen angenommen. Dagegen stimmten Mathias Fey, Werner Kriech, Werner Ziefle, Michael Müller, Rita Locher, Jochen-Thilo Reinhardt, Anja Debertshäuser und Simon Kappel.