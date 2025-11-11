Alter Bauhof in Calw: Künftig kleiner Park direkt an der Nagold

Die Stadt renaturiert das Gelände an der Nagold. Das soll dem Hochwasserschutz dienen und den Calwern ein Zugang zum Fluss bieten. Die AfD ist dagegen.
Der alte Bauhof wird schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Vor rund einem Jahr kam die Stadt mit der Idee für eine neue Nutzung in den Bau- und Umweltausschuss. Der Verwaltung schwebt ein Nagold-Uferpark auf dem Gelände direkt am Fluss vor. Das Areal liegt nahe der Walter-Lindner-Halle und des Postfrachtzentrums. „Mit dem Projekt wird die Fläche entsiegelt, renaturiert und somit für Natur und Menschen aufgewertet“, stand damals in der Sitzungsvorlage des Ausschusses.