1 Der alte Bauhof in Dobel wird nun doch nicht verkauft. Foto: Sabine Zoller

Wenige Argumente sprechen dafür, den alten Bauhof in Bernbach in städtischem Besitz zu halten. Dennoch stimmten sowohl Ortschafts- als auch Gemeinderat letztendlich dagegen, das Gebäude zu versteigern.









Die Bad Herrenalber Stadtverwaltung will den alten Bauhof in Bernbach verkaufen. Doch das gestaltet sich offenbar gar nicht so einfach.