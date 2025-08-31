Altensteigs Geschichte: Als der „Grüne Baum“ komplett geliftet wurde

Vor mehr als 120 Jahren wurde ein Traditionsgasthaus angehoben. Beim „Grünen Baum“ – und anderen Häusern – ging das Vorhaben gut. Im Gegensatz zu einem Fall in Nagold.
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab es in Altensteig eine ganz besondere Baumaßnahme: die Hebung eines Gebäudes, die der Stuttgarter “Werkmeister” Erasmus Rückgauer nach amerikanischem Vorbild durchführte. Eine Hebung des Gebäudes ab dem ersten Stock ist bei Fachwerkhäusern möglich, da hier das erste Stockwerk nach unten mit einem kompletten Balkenrahmen abschloss, auf dem alles darüber Stehende ruhte.