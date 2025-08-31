Altensteigs Geschichte: Als der „Grüne Baum“ komplett geliftet wurde

Vor mehr als 120 Jahren wurde ein Traditionsgasthaus angehoben. Beim „Grünen Baum“ – und anderen Häusern – ging das Vorhaben gut. Im Gegensatz zu einem Fall in Nagold.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab es in Altensteig eine ganz besondere Baumaßnahme: die Hebung eines Gebäudes, die der Stuttgarter “Werkmeister” Erasmus Rückgauer nach amerikanischem Vorbild durchführte. Eine Hebung des Gebäudes ab dem ersten Stock ist bei Fachwerkhäusern möglich, da hier das erste Stockwerk nach unten mit einem kompletten Balkenrahmen abschloss, auf dem alles darüber Stehende ruhte.

In Altensteig wurde nach mehreren Gebäuden in anderen Städten im Jahre 1903 der Grüne Baum „gehoben“. Nach den erfolgreichen Vorbereitungen am Vortag begann die Hebeaktion am 4. April um 10 Uhr. Mit insgesamt 68 Hebemaschinen und zehn Winden wurde das Haus ab dem ersten Stockwerk angehoben. An sämtlichen Außenseiten waren Pfosten angebracht, die von Sprießen (Stützen) gehalten wurden. So wurde auch eine seitliche Neigung unterbunden. Die Hebung wurde in Einzelschritten von 10 bis 13 Zentimetern durchgeführt, danach wurden die Hebepfosten unterlegt oder durch längere ausgewechselt.

Bei der Hebung blieben Gäste im Gebäude

Was das Ganze zu einem besonderen Spektakel machte war, dass sich nicht nur Zuschauer ringsum eingefunden hatten, sondern dass sich auch im Gebäude selbst etliche Gäste befanden. Der Wirtshausbetrieb im ersten Stock lief nach anfänglichem Zögern auf vollen Touren, sogar mit Tanzmusik (Klavier).

Den „Grünen Baum“ gibt es noch heute. Foto: Köncke

Gegen 14.30 Uhr war das Haus bereits um einen Meter gehoben, gegen halb acht abends war die Aktion vollendet. Und dass ohne irgendein Problem aufgetaucht wäre. Der „Grüne Baum“ war um zwei Meter höher geworden. Die Hebung war so gelungen, dass der Zeitungsschreiber, wahrscheinlich der Altensteiger Ludwig Lauk, meinte: „Ohne allen Zweifel ist die Erfindung des Herrn Rückgauer epochemachend und steht ihr noch eine große Zukunft, ein weites Arbeitsfeld in Aussicht.“ Der Altensteiger Fotograf Großmann witterte eine Geschäftschance und bot bereits zwei Tage danach Fotos von der Hebung zum Kauf an.

Der „Deutsche Kaiser“ wurde als Letztes gehoben

Diese Hebung des Grünen Baums ist in Altensteig wohl bekannt. Kaum bekannt ist jedoch, dass im „Städtle“ noch vier weitere Gebäude gehoben wurden. Bereits zwei Wochen später (19. April) wurde das Wohnhaus des Drehers Jakob Wurster um 1,80 Meter „geliftet“.

Der „Deutsche Kaiser“ wurde einst ebenfalls gehoben. Foto: Köncke

Daraufhin entschlossen sich noch weitere Altensteiger, diese Gebäudeerweiterung ebenfalls zu machen. So wurden in den nächsten vier Wochen noch drei weitere Häuser „gehoben“: das von Bäcker Hartmann, der „Deutsche Kaiser“ vom Bierbrauer Rauschenberger und das Gerberhaus Armbruster. Das Letztere wurde am 6.Mai 1903 als letztes in Altensteig gehoben, insgesamt um 1,70 Meter.

Einzige Stadt mit vier Hebungen

Anschließend wurden die Hebemaschinen aus Altensteig mit dem „Altensteigerle“-Zug abtransportiert. Und so ist Altensteig die einzige Stadt, in der vier solche Hebungen vollzogen wurden.

Dass eine derartige Aktion auch einen ganz anderen Ausgang nehmen konnte, wurde im April 1906 bei der gescheiterten Hebung des Gasthofs „Hirsch“ in Nagold offenbar, bei dem das Haus vollständig in sich zusammenstürzte und es mehr als 50 Tote und viele Schwerverletzte gab.