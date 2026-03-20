Altensteiger Traditionsverein: Schwarzwaldverein freut sich über elf Neuzugänge

Ein Jahr nach dem Beinahe-Aus steht der Schwarzwaldverein Altensteig mit der Flößerzunft Oberes Nagoldtal gut da.

Noch Anfang 2025 stand eine Auflösung des Schwarzwaldvereins Altensteig mit der Flößerzunft Oberes Nagoldtal im Raum. Bei der diesjährigen Hauptversammlung mit 35 Anwesenden zogen die Vorsitzenden Ute Krispenz und Flößer-Chef Bernd Kallfass eine positivere Bilanz. Die Vorsitzende betonte in ihrem Jahresrückblick die engere Zusammenarbeit zwischen Schwarzwaldverein und Flößern. Der Verein verzeichnete elf Neuzugänge und zählt gegenwärtig 145 Mitglieder, darunter 43 Flößer. Der Schwarzwaldverein will verstärkt jüngere Menschen durch neue Angebote gewinnen.

Die Schwerpunkte 2026 sind Naturschutzgebiete, Kinderferienprogramm sowie die Kooperation mit anderen Vereinen und Institutionen.

Wegewart Hans Schaible durfte fünf neue Wegebetreuer einweisen. Wanderwartin Doris Rath berichtete unter anderem von den Kräuterwanderungen und der Hohlohmoor-Führung. Außerdem hob sie die guten Teilnehmerzahlen der Donnerstagswanderungen hervor.

„Flößlebasteln“ findet großen Anklang

Den Bericht der Flößerzunft trug Schriftführer Bernd Kallfass vor. Auf der neuen Vereins-Website ist die sind die Flößer nun in der Rubrik „Heimatpflege“ vertreten. Nach der Findungsphase der neuen Führungsmannschaft mit Vorsitzendem Armin Hammann war das größte Projekt der Umbau des Floßwagens, der nun für die Teilnahme an zahlreichen Festumzügen leichter zu transportieren ist.

Neben Flößerführungen an der Monhardter Wasserstube fand das „Flößlebasteln“ für Kinder großen Zuspruch. Eine echte Floßfahrt ist derzeit nicht möglich, da die Nagold zuvor von Bewuchs und Verschlammungen befreit werden muss.

Kassier Hans Kopp legte die Kassenberichte vor. Die Kassenprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung. Unter der Leitung des stellvertretenden Altensteiger Bürgermeisters Tobias Schmid wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Ewald Dürr ist seit 60 Jahren dabei

Geehrt für langjährige Vereinstreue wurden Ewald Dürr (60 Jahre), Birgit Hammann und Rainer Mensak (25 Jahre) sowie Hans Kopp (10 Jahre). Zudem wurde die ehemalige Vorsitzende Erika Schnäker mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Ein weiterer Dank mit einem Präsentkorb galt Wolfgang Maurer für seine Betreuung der alten Website. Mit Impressionen aus dem Wanderjahr 2025 klang die Versammlung aus.

Zum Schwarzwaldverein Altensteig

Vorsitzende

Ute Krispenz

Mitglieder

gesamt: 145, davon Flößerzunft Oberes Nagoldtal (FZON) 43

Neue Homepage

www.schwarzwaldverein-altensteig.de