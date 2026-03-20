Altensteiger Traditionsverein: Schwarzwaldverein freut sich über elf Neuzugänge

Ein Jahr nach dem Beinahe-Aus steht der Schwarzwaldverein Altensteig mit der Flößerzunft Oberes Nagoldtal gut da.
Noch Anfang 2025 stand eine Auflösung des Schwarzwaldvereins Altensteig mit der Flößerzunft Oberes Nagoldtal im Raum. Bei der diesjährigen Hauptversammlung mit 35 Anwesenden zogen die Vorsitzenden Ute Krispenz und Flößer-Chef Bernd Kallfass eine positivere Bilanz. Die Vorsitzende betonte in ihrem Jahresrückblick die engere Zusammenarbeit zwischen Schwarzwaldverein und Flößern. Der Verein verzeichnete elf Neuzugänge und zählt gegenwärtig 145 Mitglieder, darunter 43 Flößer. Der Schwarzwaldverein will verstärkt jüngere Menschen durch neue Angebote gewinnen.