Altensteiger Seniorennachmittag: Gymnastik bringt Senioren auf Trab

Der Altensteiger Seniorennachmittag findet am Dienstag, 12. November, ab 14 Uhr in der Markgrafenhalle statt. Alle Seniorinnen und Senioren aus der Gesamtstadt sind dazu eingeladen. Dieter Renz und Dominik Bitzer führen durch das Programm.

Viele junge Altensteiger haben auch dieses Mal einen abwechslungsreichen Nachmittag für das Publikum zusammengestellt. Ein Vertreter der Sparkasse und Bürgermeister Gerhard Feeß werden die Gäste begrüßen. Und bei dieser Gelegenheit wird das Stadtoberhaupt – auch das ist schon eine lieb gewonnene Tradition – über aktuelle und bevorstehende Themen aus dem Rathaus berichten.

Auf der Bühne werden die Seniorinnen und Senioren unterhalten vom Seniorenchor Kreis Calw. Auch das Ballett der Musikschule unter Leitung von Anna Seeger wird eine Kostprobe bieten, und Martin Spreng spielt auf der Drehorgel und unterhält die Gäste mit einem Liederquiz. Auch die obligatorische Gymnastikeinheit ist wieder eingeplant.

Schließlich komplettiert eine Bilderschau von Karl Lang den Nachmittag. Thema ist die Donau. Lang ist mit seinem Fahrrad bis zum Donaudelta geradelt und hat dabei umfangreiches Bildmaterial mit der Kamera gesammelt. Der Bilderbogen „Donau“ spannt sich von Fluss-Impressionen und Naturstimmungen über geschichtlich wichtige Orte und reizvollen Ansichten bis hin zu den großen Städten am Fluss – unter anderem Ulm, Regensburg, Passau, Wien, Budapest und Belgrad.

Herzlichkeit überrascht den Radler

Am „Eisernen Tor“ zwängt sich die Donau durch eine herrliche Landschaft. Der Besuch der Walachei, des südlichen Rumäniens, kommt einer Reise in die Vergangenheit gleich. Ländliche Bilder mit Kuhgespannen gemahnen an die frühen 50er-Jahre. Verblüffend für den einsamen Radler war immer wieder die Herzlichkeit, die ihm entgegengebracht wurde.

Die Bewirtung übernehmen die TSV-Handballer.

Buszubringer

Abfahrtszeiten

Wie gewohnt bringen Busse, die Seniorinnen und Senioren aus allen Stadtteilen zur Markgrafenhalle. Bus 1: Altensteig Lidl 12.30 Uhr; Garrweiler Haltestelle 12.50 Uhr; Überberg Lengenlocher Straße 13.15 Uhr; Überberg Linde 13.16 Uhr; Überberg Friedhof 13.17 Uhr; Überberg Lamm 13.18 Uhr; Altensteigdorf Haltestelle 13.22 Uhr; Altensteig Obere Reute 13.32 Uhr; Altensteig Marktplatz 13.38 Uhr; Altensteig Markgrafenschule (Ankunft) 13.45 Uhr. Bus 2: Wart Kirche 12.20 Uhr; Wart Birkenäcker 12.25 Uhr; Hornberg Gemeindehaus 12.40 Uhr; Berneck Marktplatz 12.55 Uhr; Walddorf Monhardt 13.05 Uhr; Walddorf Altensteiger Straße 13.15 Uhr; Altensteig Lidl 13.30 Uhr; Altensteig Marktplatz 13.38 Uhr; Altensteig Katholische Kirche 13.40 Uhr; Altensteig Markgrafenschule (Ankunft) 13.45 Uhr.