Altensteiger Schloss: Pflanzen oder auch Gesteine tauschen

Der Museumstag im Altensteiger Schloss glänzte bei seiner diesjährigen Ausgabe durch seine vielfältigen Angebote. Auch Kinder hatten dabei ihren Spaß.

Mit dem Internationalen Museumstag, 1977 ins Leben gerufen, machen Museen weltweit auf ihre gesellschaftliche Rolle aufmerksam. Dabei sind sie wichtiges Mittel für den kulturellen Austausch und verantworten das Kulturgut. Allein in Deutschland luden am vergangenen Sonntag bei freiem Eintritt mehr als 7100 Häuser unter der Überschrift „Museen entdecken“ ein.

Das Museum im Alten Schloss Altensteig war auch in diesem Jahr wieder mit einem vielfältigen Programm dabei. Während der achtstündigen Öffnungszeit konnten viele Besucher aller Altersklassen dem historischen Gebäude einen Besuch abstatten. Sie erlebten im Raum Dürnitz bei drei gut besuchten Führungen die „Erdgeschichte zum Anfassen“.

Interessiertes Publikum mit zielgerichteten Fragen

Andreas Megerle vermittelte eindrücklich Wissenswertes. Er veranstalte im ersten Obergeschoss eine Gesteinstauschbörse mit Gesteinen aus dem Schwarzwald. Zahlreiche Familien mit Kindern, aber auch viele junge Menschen kamen als interessiertes Publikum mit zielgerichteten Fragen, erzählt Kerstin Grimberg, Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, an der Kasse des Schlossmuseums. Dort konnten sich die Kinder auch die aktuellen Fragen zur Dauerausstellung für die Schlaukopf-Rätsel-Tour durch das Altensteiger Schloss abholen.

Der Pflanzentausch ist bereits zum Selbstläufer geworden. Foto: Sabine Stadler

Auf eigene Faust oder gemeinsam mit den Eltern war es bei einem Museumsbesuch leicht, die bei Sonderausstellungen aktualisierten Fragen zu beantworten und anschließend eine kleine Überraschung abzuholen.

Manche Gäste genossen vor dem Hausbesuch erst mal einen Kaffee zum Kuchen im nachmittags durch den Heimat- und Geschichtsverein bewirtschafteten und geöffneten Schlosscafé. Anschließend konnte man sich aber auch der Hausführung, die den Besuch der beiden Flankentürme „Himmel“ und „Hölle“ beinhaltete.

Angebot wird jedes Jahr besser angenommen

Nahezu zum Selbstläufer hat sich der im Schlosshof aufgebaute „Pflanzentausch“ entwickelt. Bereits zum dritten Mal – und das mit zunehmendem Erfolg – bieten die Schlosshof-Gärtnerinnen Adelheid Keck-McMiken und Brunhilde Volle Ableger und Sämlinge sowie übrige Blumenzwiebeln und mehr vom schlosseigenen Kräuter- und Blumengärtle im Schlosshof zum Tauschen oder Verschenken an.

Bereits zur Öffnungszeit des Altensteiger Schlosses am Internationalen Museumstag hatte sich hierzu eine größere Gruppe von Pflanzenfreundinnen aus Wildberg mit einer großen Lieferung von Pflanzen eingefunden, die das Angebot schätzte und genoss. Sie brachten sowohl Pflanzen zum Tauschen und nahmen auch einige mit. Die Schlosshof-Gärtnerinnen freuen sich, dass das Angebot des Pflanzentauschs inzwischen bekannt ist und in jedem Jahr stärker und intensiver wahrgenommen werde.

Historischer Handwerkerhof ist das nächste Highlight

Die nächste Veranstaltung, auf die sich die Museumsleitung vorbereitet, ist der historische Handwerkerhof, so Museumsleitung Xanth Seltenreich. Üblicherweise findet die Veranstaltung mit der Präsentation früherer Berufe, wie Korbflechter, Schmied, Steinmetz, Sattler und mehr im zweijährigen Rhythmus statt.

Der historische Handwerkerhof findet mit rund 40 Beschickern in diesem Jahr am zweiten Augustwochenende statt und ist geöffnet am Samstag, 8. August, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 9. August, von 11 bis 18 Uhr.