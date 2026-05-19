Altensteiger Schloss: Pflanzen oder auch Gesteine tauschen

Der Museumstag im Altensteiger Schloss glänzte bei seiner diesjährigen Ausgabe durch seine vielfältigen Angebote. Auch Kinder hatten dabei ihren Spaß.
Mit dem Internationalen Museumstag, 1977 ins Leben gerufen, machen Museen weltweit auf ihre gesellschaftliche Rolle aufmerksam. Dabei sind sie wichtiges Mittel für den kulturellen Austausch und verantworten das Kulturgut. Allein in Deutschland luden am vergangenen Sonntag bei freiem Eintritt mehr als 7100 Häuser unter der Überschrift „Museen entdecken“ ein.