Altensteiger Reit-Ikone Rüdiger Rau: Besondere Ehrung in einem besonderen Looping

2023 war Rüdiger Rau Deutschlands Trainer des Jahres, nun hat er auch noch die höchste Auszeichnung des Baden-Württembergischen Pferdesportverbandes erhalten.
Als Rüdiger Rau vor einem Jahr mit dem Horber Olympiasieger Michael Jung bei einem Reitturnier im US-amerikanischen Kentucky war, fing er beim Durchblättern alter Programmhefte sofort Feuer. Auf einem Foto sah er einen Looping, der bei einem früheren Vielseitigkeitsturnier als Hindernis eingesetzt wurde. „Da habe ich gesagt: Das stellen wir auch in die Schleyerhalle“, weiß der Altensteiger noch genau. Und beim internationalen Stuttgarter Reitturnier stand dieser Looping nun tatsächlich in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle – und war der große Blickfang. So sehr, dass alle Vielseitigkeitsreiter den rund 6000 Zuschauern vor diesem Looping präsentiert wurden.