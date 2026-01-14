Altensteiger Reit-Ikone Rüdiger Rau: Besondere Ehrung in einem besonderen Looping

Als Rüdiger Rau vor einem Jahr mit dem Horber Olympiasieger Michael Jung bei einem Reitturnier im US-amerikanischen Kentucky war, fing er beim Durchblättern alter Programmhefte sofort Feuer. Auf einem Foto sah er einen Looping, der bei einem früheren Vielseitigkeitsturnier als Hindernis eingesetzt wurde. „Da habe ich gesagt: Das stellen wir auch in die Schleyerhalle“, weiß der Altensteiger noch genau. Und beim internationalen Stuttgarter Reitturnier stand dieser Looping nun tatsächlich in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle – und war der große Blickfang. So sehr, dass alle Vielseitigkeitsreiter den rund 6000 Zuschauern vor diesem Looping präsentiert wurden.

Faustdicke Überraschung Als dann auch noch Rüdiger Rau nach vorne gebeten wurde, dachte er sich zunächst nichts dabei, schließlich ist er als Parcours-Chef Teil des Turniers und gerade dieser Looping war seine Idee. Doch dann folgte eine faustdicke Überraschung: Der Baden-Württembergische Pferdesportverband überreichte ihm die goldene Ehrennadel – die höchste Auszeichnung, die der Verband vergeben kann.

In seiner Laudatio sagte Verbandspräsident Klaus Dieterich: „Rüdiger Rau ist aus der Vielseitigkeitsszene Deutschlands, aber auch international nicht mehr wegzudenken. Als erfolgreicher Ausbilder und Bundestrainer kann er auf zahlreiche Championatsmedaillen zurückblicken. Als Parcourschef, Ausbilder an der Basis und auch als Veranstalter von Turnieren ist Rüdiger Rau stets fokussiert auf die Weiterentwicklung des Sports. Dies ist eine Anerkennung für sein Lebenswerk. Eine Ehre, die nur diejenigen erhalten, die sich in herausragender Weise für den Pferdesport einsetzen.“

Dank an Mitstreiter

Rüdiger Rau selbst war sichtlich gerührt: „Ich wusste gar nichts davon und hatte mich sehr gefreut, weil diese Ehrung haben in Baden-Württemberg nur ganz wenige Leute.“ Allerdings betonte der Altensteiger auch: „Diese Auszeichnung steht auch stellvertretend für all die Leute, die mir immer so tatkräftig zur Seite gestanden haben. Ohne sie würde das alles nicht funktionieren. Und für meine Familie, die mich unterstützt und so oft auf mich verzichten muss.“