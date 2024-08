Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg und Berlin reisen vom 29. August bis 7. September für ein Kulturprojekt nach Jordanien.

Blackforestwadi, ein gemeinnütziges Projekt, das in Altensteig gegründet wurde, möchte mit den Möglichkeiten der Kreativität und Kulturaustausch, in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Architektur und Schauspiel, gemeinsam mit in Jordanien lebenden Künstlerinnen und Künstlern, zur Völkerverständigung beitragen.

Gegenbesuch im kommenden Jahr

Geplant sind Konzerte und Workshops in Aqaba, Amman, Wadi Rum und Petra. Das Projekt soll 2025 durch einen Besuch von Vertretern der jordanischen Kulturszene in Deutschland, fortgesetzt werden.