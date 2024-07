Reschke übernimmt Stelle in Heidenheim

1 Zum Abschied überreichte Elisabeth Leonhardt (links) Pastor Dirk Reschke, seiner Frau Lena und dem dreijährigen Jonathan drei Sonnenblumen. Foto: Manfred Köncke

Fünf Jahre lang war Dirk Reschke Pastor der Evangelisch-Methodischen Kirche (EMK) in Altensteig. Jetzt trennen sich die Wege. Mit einem Gottesdienst in der Pauluskirche und anschließendem Beisammensein feierte der 55-jährige Seelsorger seinen Abschied.









Zusammen mit seiner Frau Linda, Pastorin in Calw-Stammheim, leitet er nach den Sommerferien eine Methodistengemeinde in Heidenheim. Damit endet auch sein Dienst als Prediger im Seniorenzentrum Martha Maria in Nagold.