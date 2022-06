1 Das Programm für den zehnten Altensteiger Musiksommer ist unter Dach und Fach. Christa Haizmann (von links) und Sascha Wittich vom Altensteiger Kulturamt sowie Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Renz und Musikschulleiterin Jasmin Schmid fiebern dem Festival entgegen. Foto: Buchner

Der zehnte Altensteiger Musiksommer steht unter der Überschrift "Glanznummer". Das Programm steht, Beginn des gut zweiwöchigen Festivals ist am 8. Juli.















Altensteig - Die zehnte Auflage der Altensteiger Veranstaltungsreihe mache ihrem Motto alle Ehre, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Renz, als er gemeinsam mit Musikschulleiterin Jasmin Schmid sowie Sascha Wittich und Christa Haizmann vom Kulturamt das Programm des Musiksommers 2022 vorstellte.

Im Jahr 2013 vom damaligen Kulturamtschef Christof Oldenkotte und dem damaligen Musikschulleiter Moritz von Woellwarth binnen kürzester Zeit als Nachfolger der Altensteiger Sommermusik auf die Beine gestellt, habe die Veranstaltungsreihe Strahlkraft über die Flößerstadt und die Region hinaus entwickelt, so Renz.

Konzept bleibt bestehen

Auch beim zehnten Altensteiger Musiksommer halte man an dem Konzept fest, örtliche Musikschaffende mit überregional und international agierenden Musikern und Amateure mit Profis zusammenzubringen, so Renz. Akteure der ersten Stunde – wie der Londoner Konzertpianist Florian Uhlig – gäben sich ebenso die Ehre wie Musiksommer-Novizen.

So sei in diesem Jahr auch das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald vertreten, was das Veranstaltungs-Portfolio noch einmal vielfältiger gestalte. "Insgesamt sind wir dieses Jahr noch breiter aufgestellt", freut sich Renz. Und verweist darauf, dass die Finanzierung des Musiksommers auch "dank der Sponsoren-Unterfütterung" gesichert sei.

Auch "Oben Auf" unterstützt

Neben der Stadt Altensteig sowie einer Reihe von Unternehmen und Institutionen steuert auch der Verein "Oben Auf" Mittel bei. 2006 eigentlich gegründet, um die musische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sei dem Verein auch daran gelegen, die Glanzpunkte in der Region zu unterstützen, schreibt Oben-Auf-Geschäftsführer Hans Peter Häusser.

Und zu diesen zähle zweifelsohne der Musiksommer Altensteig, der vor allem den Musizierenden in Altensteig und Umgebung eine Bühne biete.

Betrachte man das diesjährige Programm, falle vor allem die Vielfältigkeit auf, dank derer jeder Musikliebende auf seine Kosten kommen könne. Er jedenfalls freue sich auf die Abende beim Musiksommer Altensteig und wünsche dem Festival einen guten Verlauf.

Workshops im Angebot

Neben Konzerten – darunter wieder so beliebte und erfolgreiche Formate wie das "Heimspiel", der Auftritt des Musiksommerorchesters mit Florian Uhlig und das "Wandelkonzert" – stehen auch wieder Workshops auf dem Programm, erklärt Musikschulleiterin Jasmin Schmid.

So unterrichtet der Jazzpianist Thilo Wagner die Teilnehmer in "Open-Jazz-Improvisation für alle Instrumente". Und unter dem Motto "Sound of Altensteig" dürfen Kinder und Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren im Altensteiger Stadtgebiet mit Tablet-Computern Geräusche aufnehmen und diese anschließend mit einer speziellen App bearbeiten und zusammenfügen. Die Leitung haben Daniela Klein und Antonia Efinger.

Beide Workshops finden ihren Abschluss jeweils in einem "Werkstattkonzert".

Das Programm

Workshops: "Sound of Altensteig – Musik mit iPads" mit Daniela Klein und Antonia Efinger, Montag, 18. Juli, 15 bis 19 Uhr, Podium der Musikschule; "Open-Jazz-Improvisation für alle Instrumente" mit Thilo Wagner, Freitag, 22. Juli, 14 bis 19 Uhr, Podium der Musikschule.

Konzerte: Premiere Theaterkonzert "Café del Nordschwarzwald – Wasser" mit dem Regionentheater aus dem Schwarzen Wald, Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, Stadtgarten; Konzert mit dem Kammer- und Jugendsinfonieorchester Altensteig "Glanz und Gloria", Mittwoch, 13. Juli, 19.30 Uhr, Eichwaldhalle; Jazz-Open-Air mit Moritz von Woellwarth und dem Abstrakt-Orchester, Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, Schlossgarten; Matinee der Altensteiger Stadtkapelle, Sonntag, 17. Juli, 11.30 Uhr, Schlossgarten; Konzert mit Florian Uhlig und dem Musiksommerorchester, Sonntag, 17. Juli, 19 Uhr, Bürgersaal; "Heimspiel", Mittwoch, 20. Juli, 19.30 Uhr, Bürgersaal; Kindertheater "Michel aus der Suppenschüssel", Freitag, 22. Juli, 16 Uhr, Schlossgarten; Konzert der Christophorus-Kantorei Altensteig, Freitag, 22. Juli, 20 Uhr, Bürgersaal; Abschlusskonzert der Musikalischen Früherziehung, Samstag, 23. Juli, 11.30 Uhr, Festhalle Walddorf; Pop-Open-Air mit Dr. Gonzo, Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, Schlossgarten; Wandelkonzert, Sonntag, 24. Juli, 16 Uhr, Altstadt.

Informationen

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musiksommeraltensteig.de oder telefonisch bei Jasmin Schmid, 07453/9 46 11 15.

