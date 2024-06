Altensteiger Initiative: Botschaft der Friedensstifter verstanden

1 Musizierten für den Frieden (von links): Kareem Athamneh, Tobias Steeb, Angela Steeb, Andrea Rosa Simma, Noura Almuhur, Tareq Athamneh, Hamza Aldefere, Beatrix Bossenmaier, Jochen Holzwarth und Yousef Athamneh Foto: Kosowska-Németh

Mit einem geistlichen Abendkonzert machte die Altensteiger Initiative „Black Forest Wadi“, die einen Kulturaustausch zwischen Jordanien und Deutschland fördern will, auf ihr Projekt und ihre Intentionen aufmerksam.









„Selig seid ihr“, „Lobe den Herrn meine Seele“, „Amazing grace“, „Love will find a way“, „Dona nobis pacem“ und andere Gesänge erklangen am vergangenen Wochenende in der katholischen Remigiuskirche zu Gündringen. All die Psalmen, Songs und Lieder priesen den Herrn, riefen den Weltfrieden herbei und hoben die Menschenliebe hervor. Wie der Kirchendiakon Bertram Löffler anmerkte, stellte die „Geistliche Abendmusik“ eine Begegnung mit Gott dar und leitete eine Verbindung zwischen Deutschland und Jordanien in die Wege.