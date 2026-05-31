Altensteiger Geschichte: Erst hörte er Musik – dann stürzte er aus dem Fenster

Der Altensteiger Wilhelm Hägele stürzt vor fast 100 Jahren mitten in der Nacht aus dem Fenster. Schon vorher fiel seinem Umfeld auf, dass etwas mit ihm nicht stimmte.
Ein Nervenzusammenbruch – so wurde der Grund für den Vorfall in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 1928 später in der Polizeiakte bezeichnet. Der Altensteiger Wilhelm Hägele stürzte aus dem Fenster seines Schlafzimmers auf die Straße. Dabei brach er sich den Oberarm und zog sich kleinere Verletzungen an Kopf, Füßen und im Gesicht zu.