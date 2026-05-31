Altensteiger Geschichte: Erst hörte er Musik – dann stürzte er aus dem Fenster

Der Altensteiger Wilhelm Hägele stürzt vor fast 100 Jahren mitten in der Nacht aus dem Fenster. Schon vorher fiel seinem Umfeld auf, dass etwas mit ihm nicht stimmte.

Ein Nervenzusammenbruch – so wurde der Grund für den Vorfall in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 1928 später in der Polizeiakte bezeichnet. Der Altensteiger Wilhelm Hägele stürzte aus dem Fenster seines Schlafzimmers auf die Straße. Dabei brach er sich den Oberarm und zog sich kleinere Verletzungen an Kopf, Füßen und im Gesicht zu.

Der Bericht der Polizei aus der Weimarer Republik, der im Stadtarchiv in Altensteig einsehbar ist, ist auf Schreibmaschine getippt. Kurz und sachlich, ohne ausschmückende Details. Selbst das Alter des verunfallten Hägele fehlt.

Schon im Vorfeld auffälliges Verhalten

Der Hintergrund zum Vorfall hingegen ist durch einen Zeugen beschrieben – und entbehrt nicht einer gewissen Tragik: Schon seit einigen Tagen habe sich ein Nervenzusammenbruch bei Hägele angedeutet, berichtete sein Nachbar Wilhelm Henssler der Polizei.

Der äußerte sich in schizophrenen Zügen. Hägele habe fantasiert, Musik und Gesang gehört, die nicht da waren. Er war der festen Überzeugung, von einer Person verfolgt zu werden. „Das Gedächtnis ist ihm in den letzten Tagen fast völlig verschwunden“, berichtete der Nachbar außerdem.

Die Sorge teilte offensichtlich auch die Familie. Hägeles Stiefsohn Karl Rauschenberger hatte Henssler schon im Vorfeld gebeten, falls in der Nacht etwas geschehe, ihm zu helfen. Schon im Vorfeld habe Hägele zwei Tage im Bett gelegen.

Am 26.Juni, der Tag vor dem Vorfall, sei er aufgestanden und habe seine Wirtschaft versorgt, berichtete der Nachbar der Polizei. Dabei war Hägele dem Alkohol wohl nicht abgeneigt. „Er hat scheinbar zu viel Alkohol, insbesondere Schnaps, zu sich genommen, was natürlich auf seinen Nervenzusammenbruch noch schrecklich einwirkte“, berichtete der Nachbar.

Dass Hägele sich etwas antun wollte, schloss Henssler in seinem Bericht kategorisch aus. Auch sah er keinen Grund, warum andere Personen dem Mann etwas hätten antun sollen.

Ärztliche Diagnose fehlt im Bericht

Eine ärztliche Diagnose fehlt im Bericht. Was zum Nervenzusammenbruch des Mannes, sofern es ein solcher war, geführt haben könnte, bleibt in den Archivunterlagen ungeklärt. Die Einschätzung eines Nervenzusammenbruchs stammt – zumindest in der Polizeiakte – lediglich vom Nachbarn, einem Sattlermeister.

Laut Krankenkasse AOK können bei einem Nervenzusammenbruch eine veränderte Wahrnehmung, „bei der Betroffene sich selbst oder ihr Umfeld als fremd empfinden“ sowie Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten auftreten. Auch Kraftlosigkeit kann ein Symptom sein. Paranoia und Halluzinationen werden hingegen nicht als typische Symptome für einen Nervenzusammenbruch genannt. Was diese bei Hägele ausgelöst haben könnte, bleibt im Bereich der Spekulation.