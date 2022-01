1 Stephan Henßler hört als Altensteiger Gemeinderat auf. das Gremium entscheidet am Dienstag darüber. Foto: Henßler

Altensteig - Stephan Henßler hört als Altensteiger Gemeinderat auf. In der Sitzung am Dienstag, 25. Januar, wird der Bauingenieur verabschiedet. Sein Nachfolger wird Oberkommissar Dietmar Frey aus Hornberg.

Seit 2009 sitzt Henßler für die Freie Bürgervereinigung (FBV) in diesem Gremium. Zweimal wurde er wiedergewählt, zuletzt am 26. Mai 2019. Mit 1428 Stimmen erzielte der Vater von vier Kindern damals hinter Albrecht Joos (2921 Stimmen) das zweitbeste Ergebnis.

Für Außenstehende kommt das Ausscheiden des Kommunalpolitikers überraschend. Spielen wie bei Uwe Seeger gesundheitliche Gründe eine Rolle? Hat sich an seiner privaten Situation etwas geändert? Zieht er vielleicht von Altensteig in eine andere Stadt und verliert deshalb sein Mandat? Der Schwarzwälder Bote wollte es genauer wissen und hat den Noch-Stadtrat gefragt.

"Nichts von alledem trifft zu", lautet die Antwort. Entscheidend für den Entschluss sei etwas anderes. Als Demokrat habe er im Gemeinderat immer mehrheitlich getroffene Entscheidungen mitgetragen und nach außen hin verteidigt – auch wenn es ihm manchmal nicht gerade leicht gefallen sei. Zum Beispiel, als die Osterausstellung im Altensteiger Schlossmuseum als freiwillige Leistung der Stadt ersatzlos gestrichen worden sei und die Besucherzahlen daraufhin stark zurückgingen.

Nicht nachvollziehbare Beschlüsse

Es habe noch andere, für ihn nicht nachvollziehbare Beschlüsse gegeben, an der Grundhaltung habe sich aber nichts geändert. Was in den letzten beiden Jahren passiert sei, könne er jetzt nicht mehr gutheißen. Das habe er auch seinen Fraktionskollegen per Email mitgeteilt. Wörtlich heißt es dort unter anderem: "Aufgrund verschiedener Ereignisse in jüngerer Vergangenheit fällt es mir zunehmend schwer, diese für mich so wichtige Grundhaltung mit Leben zu hüllen."

Im Gespräch nannte der 55-Jährige als Beispiel das Verhalten der Stadt bei der Entlassung des früheren Musikschulleiters Tobias Steeb. "Das hätte man anders regeln können." Es gebe noch weitere Kritikpunkte, die er aber nicht in der Öffentlichkeit breittreten wolle. Nach langer Überlegung sei er zu der Überzeugung gelangt, einen Schlussstrich zu ziehen. Wenn er in Zukunft an kommunalpolitischen Prozessen nicht mehr beteiligt ist, fehlt ihm da nicht etwas?

Genug andere Aufgaben

"Es gibt genügend andere Aufgaben" beantwortet Henßler die Frage. Er habe vor, an Öffnungstagen des Schlossmuseums öfter die Aufsicht zu übernehmen, könnte sich vorstellen, stärker in der Altensteiger Skizunft mitzuarbeiten und im Nationalpark Schwarzwald Mountainbike-Touren anzubieten. Bekanntlich ist dort der Altensteiger Diakon Gerd Gauß im Einsatz.

Außerdem müsse er sich um drei Gartenanlagen kümmern, nach der Erkrankung seines Vaters besonders um die der Eltern. Seinem Nachfolger Dietmar Frey wünscht der 55-Jährige einen guten Start und Luft zum Atmen in einer verantwortungsvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit.