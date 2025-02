Altensteiger Forst: Rotwild verursacht enorme Schäden

1 Der Altensteiger Stadtwald steuert wichtige Einnahmen zu den Gemeindefinanzen bei. Foto: Sabine Stadler

Die Stadt Altensteig darf im Jahr 2025 mit einem Gewinn in Höhe von 280 000 Euro rechnen. Aus dem vergangenen Jahr stellte Inge Hormel von der Unteren Forstbehörde am Landratsamt Calw dem Gemeinderat sogar Erlöse in Höhe von fast 410 000 Euro in Aussicht.









Inge Hormel, Leiterin der Unteren Forstbehörde am Landratsamt Calw, informierte den Altensteiger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung des Gremiums, was dieses Jahr im Gemeindewald der Flößerstadt geschehen soll und was im Jahr 2024 erledigt wurde. Dazu hatte sie Verstärkung mitgebracht: Neben den Revierförstern Christoph Schöller, Reiner Stoll und Karen Koch wohnte auch Edwin Haag der Sitzung bei, der das Altensteiger Holz schon seit Jahren vermarktet.