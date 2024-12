Bald auch Film-Ausleihe Stadtbibliothek Altensteig steigt beim Streaming ein

Die Zeiten ändern sich – auch bei den Bibliotheken. Altensteigs Stadtbibliothek will jetzt auch in das Verleihen per Streaming einsteigen. Erfreulich ist die Entwicklung bei den Ausleihzahlen der Kinder- und Jugendliteratur.