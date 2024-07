Altensteiger Ausgleichsmaßnahmen: „Energiewende ist am Scheitern“

„Energiewende ist am Scheitern“

Auf Wilhelm Küstermanns Leserbrief „Bei der Wahrheit bleiben" antworte unser Leser Heinrich Kuhn aus Altensteig.









Es gibt weder ein AfD-Gruselbuch, noch habe ich eine Zahl erfunden. Schon 2011 nennt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 250 000 getötete Fledermäuse im Jahr. Damals gab es zirka 22 000 Windkraftanlagen in Deutschland, jetzt sind es knapp 29 000, also ein Drittel mehr. Zudem sind die Rotorblätter deutlich größer geworden, so dass die Angabe von 400 000 geschredderten Fledermäusen die Wahrheit ist, die nicht aus meinem Kopf, sondern von den Naturschutzbehörden kommt.