1 Ilona Frey und Dieter Eitel haben Boysen noch als "kleinen Zulieferbetrieb" erlebt. Beide blicken auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Foto: Boysen-Gruppe

Im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Boysen-Gruppe hat die Zahl der Arbeitsjubilare mit 165 einen neuen Rekordwert erreicht. An der Spitze der Geehrten stehen Ilona Frey und Dieter Eitel mit jeweils 45 Jahren Betriebszugehörigkeit.















Altensteig - Die beiden "Spitzenreiter" kennen Boysen aus ihrer Ausbildungszeit noch als kleinen Zulieferbetrieb mit damals gerade einmal vier lokalen Standorten. "Es ist wirklich erstaunlich, wie das Unternehmen in all den Jahrzehnten stetig gewachsen ist. Als ich 1976 meine Ausbildung im Einkauf begonnen habe, war hier alles einfach und beschaulich. Auf einmal waren wir der größte Arbeitgeber im Landkreis Calw, und selbst dann ging es immer noch weiter", so Ilona Frey, die nach Stationen in Altensteig und Walddorf seit 2005 als Sachbearbeiterin am Boysen Standort BAK Simmersfeld tätig ist. "Und auf dem Weg zum heutigen, hoch technisierten Weltkonzern mussten wir uns nie Sorgen machen, dass der Betrieb in wirtschaftliche Schieflage geraten und wir unsere Arbeitsplätze verlieren könnten", ergänzt Dieter Eitel, der seit seinen Anfängen bei Boysen im Werkzeugbau – zunächst am Stammsitz im Altensteiger Bömbachtal und seither am Standort Turmfeld – arbeitet.

Wesentliche Erfolgsfaktoren

Die Worte des Dankes gibt Boysen-Geschäftsführer Rolf Geisel gerne zurück: "Ohne den Einsatz unserer langjährigen Mitarbeiter würde Boysen heute nicht unter den weltweit 100 umsatzstärksten Automobilzulieferern stehen. Umso bitterer ist es für uns, dass der damit verbundene Ehrungsabend, der für uns zu den wichtigsten Terminen des Jahres zählt, aufgrund der Pandemie nun schon zum zweiten Mal in Folge entfallen musste. Das ändert zwar nichts an den Ehrungsgeschenken, aber es macht einen wichtigen Anlass eben leider ein Stück weit unpersönlicher und nimmt den Geehrten die Bühne, die sie sich durch ihren Einsatz mehr als verdient haben." Geisel betonte: "Wir sehen uns immer noch als Familienunternehmen, in dem Nähe, Zusammenhalt und der direkte Austausch zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen."

Diese Haltung brachte Geisel auch in seinem Dankesbrief zum Ausdruck, den die 165 Geehrten an den Standorten in Altensteig, Simmersfeld, Nagold, Heubach und Salching nebst weiteren Auszeichnungen von ihren jeweiligen Vorgesetzten erhalten haben.

Teil der Boysen-Tradition

Die Besonderheit bei Boysen: Die offizielle Ehrung erfolgt erst ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit – und ab dieser Marke in Fünf-Jahres-Schritten. "Das ist Teil der Boysen Tradition – auch um zu dokumentieren, dass wir nicht eine von vielen beruflichen Karriere- und Durchlaufstationen sein wollen, sondern ebenso in dieser Beziehung auf Nachhaltigkeit setzen. Außerdem: Wenn wir alle mit zehn Jahren dabeihätten, würde dies – in Zeiten, in denen wir zusammen feiern dürfen – den Rahmen sprengen."

Geschäftsführer geht voran

In Sachen Unternehmenstreue und -verbundenheit geht der Geschäftsführer selbst mit bestem Beispiel voran: 2022 wird Rolf Geisel bei Boysen seine 50-jähriges Betriebszugehörigkeit feiern. Und weil er die Geschicke der Boysen-Gruppe auch in den nächsten Jahren weiter lenken will, wird er schließlich – "wenn die Gesundheit mitmacht" – seine frühere Assistentin Linda Giesecke übertreffen, die aktuell mit 51 Jahren Betriebszugehörigkeit an der Spitze der Boysen-Arbeitsjubilare steht.

Die Jubilare

Seit 20 Jahren bei Boysen sind Eugen Abolmasow, Clemens Amann, Robert Anuschek, Alexander Bart, Harald Bäßler, Friedbert Bäuerle, Stefan Bertsch, Ewald Bessey, Christine Bohner, Gerhard Braun, Tobias Bürkle, Eugen Derksen, Andreas Dittmar, Dragan Eric, Sejdi Gashi, Wolfgang Gaus, Alexander Gerzen, Sonja Geuß, Axel Günter, Stefan Hammacher, Michael Hammann, Bruno Hellstern, Ewgeni Herzog, Thomas Hundertmark, Alexander Just, Achim Kase, Nadine Kaupp, Thomas Keck, Matias Kilgus, Baris Kiraz, Matthias Kirn, Björn Koch, Alex Kolke, Oleg Kolotilin, Renata Kössig, Hagen Kretzschmar, Stefan Lorenz, Florian Lüderitz, Maik Naumann, Sebastian Pawelczyk, Jürgen Pfeifle, Marcus Ramusch, Kurt Rau, Steffen Reichardt, Viktor Reimer, Jutta Reng, Bruno Rodrigues, Hazem Schamoun, Dimitri Schell, Mike Schmidt, Matthias Schneider, Ralf Schroth, Wolfgang Schuller, Waldemar Schwarz, Egon Seeger, Uwe Seeger, Andreas Sieber, Jurij Siemens, Metin Subasi, Benjamin Theurer, Andreas Thomas, Gerhard Traub, Benjamin Vogt, Alexander Vordermayer, Nadine Weber, Johann Weizel, Waldemar Wickberg, Michael Wurster, Murat Yilmaz und Alexander Zepp.

Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können Alexander Advolodkin, Ahmet Avdic, Peter Baklizki, Erwin Benz, Frank Bühler, Alexander Burljaev, Serkan Circiroglu, Helmut Dietl, Werner Engl, Roman Felde, Zafer Firato, Islam Gashi, Thomas Giere, Eugen Greb, Wolfgang Hammer, Ulf Hellwig, Robert Helmhagen, Michael Herbig, Eduard Himmelreich, Franz Höcherl, Enrico Höntsch, Goran Jerkovic, Cüneyt Kanar, Alexander Kasakowski, Karl-Georg Kübler, Christian Landstorfer, Waldemar Laner, Georg Lehner, Markus Mackert, Valeri Marquardt, Michael Miggisch, Alexander Mjasiscev, Ernst Müller, Sergej Nold, Jochen Rath, Valery Richter, Joachim Rinderknecht, Nils Rippert, Fred Rößner, Viktor Salnikov, Frank Schaible, Andrej Schaiermann, Iwan Schaiermann, Frank Schübel, Detlef Schulz, Steffen Steiner, Alexander Tkacenko, Zeljko Trifkovic, Stefan Walz, Claus Wohlgemuth, Alexander Wolf und Wolfgang Zander.

30 Jahre bei Boysen arbeiten Mustafa Akbulut, Viktor Bart, Dieter Bischof, Joachim Geißler, Bernd Gorski, Wilfried Großmann, Friedrich Hartmann, Matthias Henssler, Irma Jurkow, Wadim Kunz, Richard Quintus, Juri Schäfer, Corina Schlipf, Detlef Sitzler, Heinz Spieß, Sedat Taner, Sedat Uludogan, Frank Wurm und Roman Zahn.

Seit 35 Jahren an Bord: Jürgen Dreyer, Peter Eilers, Michele Fiorenza, Bernd Gauß, Dieter Kübler, Karin Roller, Volker Römer, Bernd Schmidt, Cäcilia Spies, Bernhard Stöhr, Fatma Tosun und Wolfgang Welker.

Vor 40 Jahren angefangen haben Huri Caliskan, Ummahan Ceylan, Lydia Farysch, Ishak Halim, Karl-Heinz Kühnle, Necat Mutlugöz, Necati Özbilgi, Fatima Portas, Maria Reyes Ortiz Lombardi und Ferudun Yilmaz.

Mit 45 Jahren Betriebstreue führen Dieter Eitel und Ilona Frey die Liste der Geehrten an.