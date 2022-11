1 Zahlreiche langjährige Mitarbeiter wurden bei Boysen geehrt. Foto: Boysen

Altensteig - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause war es Boysen Geschäftsführer Rolf Geisel "eine besondere Freude, unsere Arbeitsjubilare endlich wieder persönlich ehren zu dürfen". An der Spitze der Geehrten 2022 steht der Unternehmenslenker selbst mit 50 Dienstjahren.

Grundsätzlich erfolgt die offizielle Ehrung bei Boysen erst ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit – und ab dieser Marke in Fünf-Jahres-Schritten. "Damit dokumentieren wir, dass wir nicht eine von vielen beruflichen Karriere- und Durchlaufstationen sein wollen, sondern auch in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Nachhaltigkeit setzen."

In seiner Begrüßung blickte Rolf Geisel im Gasthaus Hirsch in Überberg "auf eines der schwierigsten Jahre in der über 100-jährigen Geschichte unserer Unternehmensgruppe" zurück. Durch den Krieg in der Ukraine hätten sich die Krisenszenarien aus den Vorjahren weiter verschärft: "Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht gegen unterbrochene Lieferketten, Rohstoffmangel, Inflation und steigende Energiepreise ankämpfen. Und auch wenn Corona in Europa aktuell nur ein Nebendarsteller ist, so bekommen wir die Auswirkungen der Pandemie in unserem wichtigsten Absatzmarkt China weiterhin mit voller Wucht und etlichen Lockdowns zu spüren."

Zusätzliche Aufträge

Trotz der schwierigen Umstände sei es der Unternehmensgruppe unter Einsatz aller Ressourcen gelungen, ihr Kerngeschäft Abgastechnik auf Basis zusätzlicher Aufträge und dem damit einhergehenden Standortwachstum weiter auszubauen. Ebenfalls von Erfolg gekrönt seien die Anstrengungen im Zuge der technologischen Transformation: "Mit dem Gewinn eines Großauftrags zur Fertigung von Batteriegehäusen für die Elektro-Fahrzeuge unseres Kunden BMW haben wir hier einen echten Meilenstein gesetzt. In Ungarn werden wir das erste Boysen-Werk überhaupt bauen, in dem wir keine Abgastechnik fertigen, sondern ausschließlich für die E-Mobilität produzieren."

Für Geisel besonders wichtig: "Die Basis solcher Erfolge ist eine starke Mannschaft, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhält. Deshalb geht mein herzlicher Dank an unsere Jubilarinnen und Jubilare, die mit ihrer Leistung und Treue das Rückgrat unserer Firma bilden."

Die Boysen Arbeitsjubilare im Überblick:

20 Jahre: Holger Bareis, Andreas Bausert, Tobias Bihler, Benjamin Binder, Jens Bohnet, Bernd Burkhardt, Erol Cam, Senol Cam, Memis Ceylan, Ömer Demir, Volker Dietrich, Nikolaj Dobler, Markus Doden, Samir Doljanac, Heinrich Dottai, Djenkez Emini, Tilo Freitag, Florian Frey, Oliver Haberzettl, Markus Hack, Jürgen Hinger, Katrin Jakob, Thomas Kern, Stefan Hoffmann, Daniel Kettner, Hartmut Kirchherr, Cassandra Kübler, Ingo Lang, Frank Laurinck, Albert Lenz, Ralf Lindecke, Alex Lipp, Dino Luca, Pedro Marques, Farid Mimouni, Ramazan Murat, Manfred Müller, Celalettin Okur, Christian Oppenländer, Dejanco Petrovski, Michael Posselt, Simon Reichle, Tobias Reichle, Waldemar Reider, Jakob Renpening, Volkmar Richter, Andreas Rink, Günter Roller, Rüdiger Ruff, Frank Sackmann, Sergej Satler, Falko Schube, Daniel Schuon, Marcel Steeb, Idriz Syla, Nebil Temizsov, Markus Teufel, Michael Tonea, Andreas Vazarcev, Salvatore Vinelli, Danny Volle, Jürgen Wetzler, Michael Xalter

25 Jahre: Herbert Ackert, Wladimir Anschütz, Nurettin Aydogdu, Artur Beitinger, Thomas Fuss, Fernando da Silva Gameiro, Viktor Gensler, Sergej Golubkow, Alexander Gubert, Axel Hammann, Tobias Herrmann, Nikolai Kasakowski, Michael Klumpp, Heinz Kornherr, Vitalij Kurasov, Reinhard Kussack, Alexander Maier, Harri Marchel, Artur Meider, Michael Milchin, Ralph Münster, Alexander Nasarov, Jochen Ohngemach, Stefan Österle, Oliver Roller, Alexander Schaiermann, Eduard Schmidt, Rudolf Schneider, Rolf Schuster, Alexander Stellwag, Zlatko Tuda, Ralf Westfal, Matthias Wolper

30 Jahre: Josef Anhölcher, Jakob Anselm, Lothar Bartz, Heinrich Becker, Manfred Bonzol, Udo Boxler, Holger Franz, Waldemar Graf, Alexander Heinz, Vesna Hellwig, Eva-Maria Hoffmann, Eduard Höffner, Alexander Janzen, Alexander Karl, Harry Klink, Arwit Kloos, Edgar Kloos, Ralf-Thomas Kühnle, Waldemar Lenhard, Artur Michel, Albert Moser, Gena Nikolic, Zeljko Nikolic, Stefan Noack, Feodor Reim, Paul Reim, Alexander Seelich, Frank Stabel, Sasa Majer, Waldemar Stroh, Jerry Taylor, Robert Wallner, Sergius Walter, Nikolaus Wolf, Dirk Wössner

35 Jahre: Ibrahim Ayva, Ömer Baykal, Jürgen Both, Redzep Doljanac, Jürgen Eitle, Roland Gauß, Peter Henßler, Jürgen Holz, Roland Mösch, Nicola Principio, Ramazan Sahan, Ali Ucar, Rolf-Dieter Walz, Karl-Heinz Ziegler

40 Jahre: Michael Ottmar, Hartmut Ring, Roland Rink, Bernd Vetter

50 Jahre: Rolf Geisel