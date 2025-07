Alle zwei Jahre wird in Altensteigdorf ein Dorffest gefeiert. Dann ist es vorbei mit der Beschaulichkeit im kleinen Altensteiger Stadtteil.

Tische und Bänke entlang der Hauptstraße werden aufgestellt, der Ofen im Backhaus für die Zwiebelberda angeheizt, Stände zum Verkauf von Steaks, Grillwürsten und Getränken zusammengerückt, die Bühne für das Blasorchester und den Alleinunterhalter eingerichtet, die Bar im alten Spritzenhaus mit alkoholischen Getränken bestückt und was sonst noch im Vorfeld an organisatorischen Dingen erledigt werden muss.

Schauübung der Jugendfeuerwehr

Am Samstagnachmittag war es dann soweit. Bei herrlichem Sonnenschein zog es Jung und Alt zum Platz in der Dorfmitte. Traditionell begann das Fest mit einer Schauübung der Altensteiger Jugendfeuerwehr. Diesmal war die Zahl – darunter vier Jungs aus Altensteigdorf- überschaubar, der Eifer trotzdem groß. Abteilungskommandant Clemens Landenberger meldete einen Brand im ehemaligen Schulhaus und eine vermisste Person, kurbelte zur Alarmierung an der historischen Handspritze und löste damit ohrenbetäubenden Lärm aus.

Eine Spezialität ist der Zwiebelkuchen aus dem Backhaus Foto: Manfred Köncke

Das an der Markgrafenschule positionierte Löschfahrzeug setzte sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn in Bewegung, Schläuche wurden am angenommenen Brandort ausgerollt, der Wassertank im Fahrzeug angezapft, der nächstgelegene Hydrant anvisiert, und ein Trupp rückte zu dem qualmenden Gebäude vor. „Es hat alles geklappt“, zeigte sich Einsatzleiter Marek Arnold mit der Schauübung zufrieden.

Landenberger hatte die einzelnen Abläufe kommentiert und nutzte die Gelegenheit, bei Zuschauern im Alter zwischen zehn und 17 Jahren für die Altensteiger Jugendfeuerwehr zu werben, die sich alle zwei Wochen an einem Montag trifft. Im Anschluss wurde die Spielstraße mit Schlauchkegeln und anderen Stationen eröffnet.

Gottesdienst in der Remigiuskirche

Die ersten Aktiven der Altensteiger Stadtkapelle trafen ein und Mitglieder der Dorfgemeinschaft nahmen erste Bestellungen von Kaffee und Kuchen entgegen. Mit Volksmusik wurde der Abend eingeläutet. Alleinunterhalter Jörg Langer trug danach mit traditioneller Tanz- und Stimmungsmusik zur guten Laune bei. Ausgelassen gefeiert wurde auch im alten Spritzenhaus. Das zweitägige Dorffest wurde am Sonntag mit dem Gottesdienst in der Remigiuskirche, die vor 750 Jahren erbaut worden war, und einem Mittagessen fortgesetzt.