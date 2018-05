Altensteig (Württ.) Zwischen Sehnsucht und Leidenschaft

Eine Andalusierin, so Melanie Muñoz, muss nicht nur Flamenco tanzen können, auch die Tanzschritte der Sevillana gilt es zu beherrschen. Beim passenden Song dazu, einem Lied über das Verlassen und Verlassen werden, übernahmen die Konzertgäste durch Mitklatschen den passenden Groove und ließen lautstark zustimmende Zwischenrufe, wie "Olé", erklingen.

In ihrem Programm fanden sich auch selbst geschriebene Lieder, wie eine Rumba, die beleuchtete, was die Spanier nach Feierabend oder am Wochenende unternehmen: ausgehen und gute Getränke bei Tapas genießen.

Passend zur heutigen Zeit, sang das Duo "Para la guerra nada", ein Lied, das vermittelte, dass es für all die schönen Dinge im Leben etwas gibt, wie einen Drachen für den Wind oder für die Leinwand einen Pinsel - nur nichts für den Krieg.

Aus Valencia, der wunderschönen Stadt am Meer, aus der die Paella herkommt, stammt auch Irma Serrano, deren "Cantos de sirena" vom Verlassen werden durch die große Liebe handelt. Melanie Muñoz übersetzte die meisten vom Duo "Dos Mundos" gesungenen Lieder.

Ein traditionell katalonisches Lied fehlte im Repertoire, der mit großer Leidenschaft und brennender Sehnsucht vorgetragenen spanischen Musikstücke, ebenso wenig wie "La Corrida", der Stierkampf, gesungen aus der Sicht des Stieres.

Den besonderen Schlusspunkt setzte die feurige Hymne zur Pfingstwallfahrt ins andalusische El Rocío. Die Gäste waren total begeistert von diesem außergewöhnlichen Abend mit spanischer Musik und einer Einlage, die in voller Lautstärke verdeutlichte, wie Spanier auf ein Fußballspiel reagieren. Mit einem südamerikanischen Stück, gefolgt von "Besame Mucho" verabschiedete sich das Duo "Dos Mundos" von einem zufriedenen Publikum.