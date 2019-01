Altensteig (Württ.) Zwischen Leidenschaft und Kontrolle

Beim Gang durch die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Bereichen über mehrere Etagen des Altensteiger Rathauses, erklärte Natalia Gall ihren Gästen während der Vernissage die Polarität zwischen Überwältigung und Erstarren auf der einen Seite und der Leidenschaft und Kontrolle auf der anderen Seite.

In ihrer Bilderschau findet sich auch das Gemälde "Schöpfung", das sich mit der Entstehung der Welt auseinandersetzt, während gleich nebenan "Zurückhaltung" hängt. Ein Bild, das eine Frau zu Salz erstarren lässt, weil sie ihre Gefühle zurückhält.

Leidenschaft vermittelt das Bild "Tango". Ausdrucksstark in roter und blauer Farbe getaucht, blickt eine Tänzerin bei diesem ausdruckstarken Tanz den Betrachter an, während sie ihren nicht zu erkennenden Partner fest umschlingt. Der Fokus liegt dabei auf dem Spüren, Riechen und Berühren, während sich zwei Menschen tänzerisch sehr nahe kommen.

Natalia Gall wurde 1971 in Jekatarinenburg, Russland, geboren. Sie studierte von 1988 bis 1994 an der dortigen Akademie Architektur und Kunst. Von 1993 bis 1995 arbeitete sie im Kirchenbau und bildete sich von 1996 bis 1998 an der Hochschule für Technik in Stuttgart weiter. Seit 1997 arbeitet sie als Architektin im Architekturbüro Gall und Gärtner in Pfalzgrafenweiler gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus Gall.

Die Vernissage wurde musikalisch umrahmt von den Kindern der Künstlerin, Vera Gall und Konrad Gall, am E-Piano.

Die Ausstellung "Frau im Strom der Gefühle" in den öffentlichen Räumen des Rathauses Altensteig kann während der Öffnungszeiten des Bürgerhauses bis zum 26. März besucht werden.